La Litanie des Saints, « Litaniae Sanctorum » en latin, est l'une des plus belles et des plus simples prières (« litaneia » en grec se traduit par « prière »). La Litanie, forme anciennes de notre Liturgie, consiste en une invocation ou une supplication énoncée par un soliste auquel répond l'assemblée des fidèles. Toute prière s'adresse à Dieu : nous ne prions pas les Saints, mais nous Leurs demandons d'Intercéder pour nous auprès de Dieu, de prier Dieu et le Christ pour nous. Par cette longue invocation, l'Église de la terre appelle à son aide l'Église du Ciel. D'abord nous nous adressons à Marie, Mère de l'humanité pour qu'Elle Intercède pour nous, puis sont invoqués les Anges (Michel, Gabriel et Raphaël sont spécialement nommés), les Apôtres (l'ordre dans lequel les Apôtres sont nommés correspond au Canon de la Messe), les Martyrs, les Missionnaires, les Docteurs de l'Eglise, les Saints de nos diocèses. Chaque invocation est ponctuée de la demande : « priez pour nous ».

Les Litanies des Saints sont chantées ou récitées en certaines circonstances (Veillée Pascale, Célébration du Baptême, à la Messe de la Toussaint, ainsi que lors des Ordinations des Évêques, des Prêtres et des Diacres).

Lors d'un Conclave, la Litanie des Saints est chantée en latin lors de la Procession menant les Cardinaux électeurs jusqu'à la Chapelle Sixtine.

Vous trouverez ci-après la « Litanie des Saints » en version française et dans sa version latine « Litaniae Sanctorum » qui est différente par son ancienneté.

Seigneur, prends pitié.

Seigneur, prends pitié.

Ô christ, prends pitié.

Ô christ, prends pitié.

Seigneur, prends pitié.

Seigneur, prends pitié.



Sainte Marie, priez pour nous.

Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.

Sainte vierge des vierges, priez pour nous.

Saints Michel, Gabriel et Raphaël, priez pour nous.

Vous tous, saints anges de Dieu, priez pour nous.



Saint Abraham, priez pour nous.

Saint Isaac et Saint jacob, priez pour nous.

Saint Joseph, priez pour nous.

Saint Moïse, priez pour nous.

Saint David, priez pour nous.

Saint Job, priez pour nous.

Saint Isaïe et Saint jérémie, priez pour nous.

Saint Élie et Saint elisé, priez pour nous.

Saint Jean-Baptiste, priez pour nous.

Saint Joseph, époux de Marie, priez pour nous.

Vous tous, saints patriarches et saints prophètes, priez pour nous.



Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous.

Saint André, priez pour nous.

Saint Jean et Saint Jacques, priez pour nous.

Saint Thomas, priez pour nous.

Saint Matthieu, priez pour nous.

Vous tous, saints Apôtres, priez pour nous.



Saint Luc et Saint Marc, priez pour nous.

Saint Barnabé, priez pour nous.

Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous.

Vous tous, Saints disciples du Seigneur, priez pour nous.



Saint Étienne, priez pour nous.

Saint Ignace d’Antioche, priez pour nous.

Saint Polycarpe de Smyrne, priez pour nous.

Saint Justin, priez pour nous.

Saint Pothin et Sainte Blandine, priez pour nous.

Saint Irénée de Lyon, priez pour nous.

Sainte Perpétue et Sainte Félicité, priez pour nous.

Saint Laurent, priez pour nous.

Saint Cyprien de Carthage, priez pour nous.

Sainte Agnès, priez pour nous.

Saint Thomas Becket, priez pour nous.

Saint Thomas More, priez pour nous.

Sainte Maria Goretti, priez pour nous.

Saint Maximilien Kolbe, priez pour nous.

Vous tous, saints martyrs, priez pour nous.



Saint Léon le grand, priez pour nous.

Saint Grégoire le grand, priez pour nous.

Saint Ambroise de Milan, priez pour nous.

Saint Jérôme, priez pour nous.

Saint Augustin, priez pour nous.

Saint Athanase d’Alexandrie, priez pour nous.

Saint Basile le Grand, priez pour nous.

Saint Grégoire de Nazianze, priez pour nous.

Saint Jean Chrysostome, priez pour nous.

Saint Hilaire de Poitiers, priez pour nous.

Saint Martin de Tours, priez pour nous.

Saint François de Sales, priez pour nous.

Saint Pie X, priez pour nous.

Vous tous, saints évêques et saints docteurs, priez pour nous.



Saint Antoine d’Égypte, priez pour nous.

Saint Benoît, priez pour nous.

Saint Bernard, priez pour nous.

Saint François d’Assise, priez pour nous.

Saint Antoine de Padoue, priez pour nous. Saint Dominique, priez pour nous.

Saint Thomas d’Aquin, priez pour nous.

Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous.

Saint Ignace de Loyola, priez pour nous.

Saint François Xavier, priez pour nous.

Sainte Thérèse d’Avila, priez pour nous.

Saint Jean de la Croix, priez pour nous.

Sainte Rose de Lima, priez pour nous.

Saint Vincent de Paul, priez pour nous.

Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.

Sainte Bernadette Soubirous, priez pour nous.

Saint Jean Bosco, priez pour nous.

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, priez pour nous.

Vous tous, saints prêtres, religieux ou religieuses, priez pour nous.



Sainte Anne, mère de Marie, priez pour nous.

Sainte Monique, priez pour nous.

Saint Louis de France, priez pour nous.

Saint Nicolas de Flüe, priez pour nous.

Sainte Élisabeth de Hongrie, priez pour nous.

Sainte Jeanne d’Arc, priez pour nous.

Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous.



Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, pardonne-nous Seigneur.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, exauce-nous Seigneur.

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, aie pitié de nous Seigneur.



Prions : Père très Saint, Tu le sais, sans Ton aide, nous sommes tous de pauvres pécheurs. Cependant, pleins de confiance dans les Mérites de ton Fils et de ses Saints, nous Te prions de nous rendre dignes dès aujourd’hui du Royaume Céleste que Tu nous as préparé depuis la fondation du monde.

Ainsi soit-il.



Les Litanies des Saints en latin « Litaniae Sanctorum » :



Kyrie, eleison Kyrie, eleison.

Christe, eleison Christe, eleison.

Kyrie, eleison Kyrie, eleison.



Christe, audi nos Christe, audi nos.

Christe, exaudi nos. Christe, exaudi nos.



Pater de caelis, Deus, miserere nobis.

Fili, Redemptor mundi, Deus, miserere nobis.

Spiritus Sancte, Deus, miserere nobis.

Sancta Trinitas, unus Deus, miserere nobis.





Sancta Maria, ora pro nobis,

Sancta Dei Genetrix, ora pro nobis,

Sancta Virgo virginum, ora pro nobis,



Sancte Michael, ora pro nobis,

Sancte Gabriel, ora pro nobis,

Sancte Raphael, ora pro nobis,

Omnes sancti Angeli et Archangeli, ora pro nobis,

Omnes sancti beatorum Spirituum ordines, ora pro nobis,



Sancte Ioannes Baptista, ora pro nobis,

Sancte Ioseph, ora pro nobis,

Omnes sancti Patriarchae et Prophetae, ora pro nobis,



Sancte Petre, ora pro nobis,

Sancte Paule, ora pro nobis,

Sancte Andrea, ora pro nobis,

Sancte Iacobe, ora pro nobis,

Sancte Ioannes, ora pro nobis,

Sancte Thoma, ora pro nobis,

Sancte Iacobe, ora pro nobis,

Sancte Philippe, ora pro nobis,

Sancte Bartolomaee, ora pro nobis,

Sancte Matthaee, ora pro nobis,

Sancte Simon, ora pro nobis,

Sancte Thaddaee, ora pro nobis,

Sancte Matthia, ora pro nobis,

Sancte Barnaba, ora pro nobis,

Sancte Luca, ora pro nobis,

Sancte Marce, ora pro nobis,

Omnes sancti Apostoli et Évangelistae, ora pro nobis,

Omnes sancti discipuli Domini, ora pro nobis,



Omnes sancti Innocentes, ora pro nobis,

Sancte Stephane, ora pro nobis,

Sancte Laurenti, ora pro nobis,

Sancte Vincenti, ora pro nobis,

Sancti Fabiane et Sebastiane, ora pro nobis,

Sancti Iohannes et Paule, ora pro nobis,

Sancti Cosma et Damiane, ora pro nobis,

Sancti Gervasi et Protasi, ora pro nobis,

Omnes sancti martyres, ora pro nobis,



Sancte Sylvester, ora pro nobis,

Sancte Gregori, ora pro nobis,

Sancte Ambrosi, ora pro nobis,

Sancte Augustine, ora pro nobis,

Sancte Hieronyme, ora pro nobis,

Sancte Martine, ora pro nobis,

Sancte Nicolae, ora pro nobis,

Omnes sancti Pontifices et Confessores, ora pro nobis,

Omnes sancti Doctores, ora pro nobis,



Sancte Antoni, ora pro nobis,

Sancte Benedicte, ora pro nobis,

Sancte Bernarde, ora pro nobis,

Sancte Dominice, ora pro nobis,

Sancte Francisce, ora pro nobis,

Omnes sancti Sacerdotes et Levitae, ora pro nobis,

Omnes sancti Monachi et Eremitae, ora pro nobis,



Sancta Maria Magdalena, ora pro nobis,

Sancta Agatha, ora pro nobis,

Sancta Lucia, ora pro nobis,

Sancta Agnes, ora pro nobis,

Sancta Caecilia, ora pro nobis,

Sancta Catharina, ora pro nobis,

Sancta Anastasia, ora pro nobis,

Omnes sanctae Virgines et Viduae, ora pro nobis,



Omnes Sancti et Sanctae Dei, intercedite pro nobis.

Propitius esto, parce nos, Domine.

Propitius esto, exaudi nos, Domine.



Ab omni malo, Líbera nos, Dómine,

Ab omni peccato, Líbera nos, Dómine,

Ab ira tua, Líbera nos, Dómine,

A subitanea et improvisa morte, Líbera nos, Dómine,

Ab insidiis diaboli, Líbera nos, Dómine,

Ab ira et odio et omni mala voluntate, Líbera nos, Dómine,

A spiritu fornicationis, Líbera nos, Dómine,

A fulgure et tempestate, Líbera nos, Dómine,

A flagello terraemotus, Líbera nos, Dómine,

A peste, fame et bello, Líbera nos, Dómine,

A morte perpetua, Líbera nos, Dómine,

Per mysterium sanctae Incarnationis tuae, Líbera nos, Dómine,

Per adventum tuum, Líbera nos, Dómine,

Per nativitatem tuam, Líbera nos, Dómine,

Per baptismum et sanctum ieiunium tuum, Líbera nos, Dómine,

Per crucem et passionem tuam, Líbera nos, Dómine,

Per mortem et sepulturam tuam, Líbera nos, Dómine,

Per sanctam resurrectionem tuam, Líbera nos, Dómine,

Per admirabilem ascensionem tuam, Líbera nos, Dómine,

Per adventum Spiritus Sancti Paracliti, Líbera nos, Dómine,

In die iudicii, Líbera nos, Dómine.



Peccatores, Te rogamus, audi nos,

Ut nobis parcas, Te rogamus, audi nos,

Ut nobis indulgeas, Te rogamus, audi nos,

Ut ad veram paenitentiam nos perducere digneris, Te rogamus, audi nos,

Ut Ecclesiam tuam sanctam regere et conservare digneris, Te rogamus, audi nos,

Ut domum Apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare digneris,

Te rogamus, audi nos,

Ut inimicos sanctae Ecclesiae humiliare digneris, Te rogamus, audi nos,

Ut regibus et principibus christianis pacem et veram concordiam donare digneris, Te rogamus, audi nos,

Ut cuncto populo christiano pacem et unitatem largiri digneris, Te rogamus, audi nos,

Ut omnes errantes ad unitatem Ecclesiae revocare, et infideles universos ad Évangelii lumen perducere digneris, Te rogamus, audi nos,

Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio confortare et conservare digneris, Te rogamus, audi nos,

Ut mentes nostras ad caelestia desideria erigas, Te rogamus, audi nos,

Ut omnibus benefactoribus nostris sempiterna bona retribuas, Te rogamus, audi nos,

Ut animas nostras, fratrum, propinquorum et benefactorum nostrorum ab aeterna damnatione eripias, Te rogamus, audi nos,

Ut fructus terrae dare et conservare digneris, Te rogamus, audi nos,

Ut omnibus fidelibus defunctis requiem aeternam donare digneris, Te rogamus, audi nos,

Ut nos exaudire digneris, Te rogamus, audi nos,

Fili Dei, Te rogamus, audi nos,



Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis, Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos, Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.



Christe, audi nos.

Christe, exaudi nos.

Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.

Christe, eleison. Christe, eleison.

Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.



Pater noster, (réciter la suite dans le silence)... jusqu'à :

Et ne nos inducas in tentationem.

(et dire à voix haute) : Sed libera nos a malo.

Source: https://site-catholique.fr/index.php?post/Litanies-des-Saints