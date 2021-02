Leonid Ivashov: entretien avec Elena Khomullo (Pravoslavie, 2 décembre 2015)

"UN ÉTAT FORT N'EST PAS SEULEMENT CRAINT MAIS AUSSI RESPECTÉ"

Le général Leonid Ivashov sur les derniers événements dans le monde

Elena Khomullo

Dans l’entretien d'aujourd'hui avec le général Leonid Ivashov, expert en géopolitique et en relations internationales, nous avons abordé un certain nombre de questions d'actualité liées aux derniers événements : l'avion russe abattu par l'armée de l'air turque et la détérioration des relations russo-turques. Il a également été question d'un scénario possible sur l'évolution de la situation dans le monde.

- (EN) Monsieur le Président, deux semaines seulement se sont écoulées depuis notre réunion, mais la situation mondiale a changé assez sérieusement. Première question à ce sujet : est-il possible de mener une quelconque politique dans un monde en mutation aussi rapide ? Et pouvons-nous tous, d'une manière ou d'une autre, influencer ces processus, ou est-ce une affaire réservée aux professionnels : les diplomates et les personnes au pouvoir ?

- Tout d'abord, il doit s'agir d'une politique cohérente et constante, ce qui est exactement ce que la Russie a fait ces dernières années. La première orientation est la formation d'une nouvelle structure mondiale : l'Union eurasienne, l'organisation de Shanghai et le groupe de pays BRICS. Cette politique doit être poursuivie, mais avec plus de persévérance.

Deuxièmement, la Russie doit intensifier ses efforts pour préserver les mesures juridiques internationales, en particulier le système de sécurité international, pour revenir au domaine juridique, à la politique réelle, et ce non seulement par notre participation aux attentats à la bombe contre des organisations terroristes, mais aussi en organisant des conférences internationales sur le futur ordre mondial.

La troisième voie consiste à promouvoir nos valeurs spirituelles en politique, en économie et dans la communauté internationale en général. Condamner ce que fait l'Occident (il y a déjà beaucoup de faits), promouvoir, avant tout, les valeurs culturelles et civilisationnelles orthodoxes slaves et, en général, russes, corriger l'état interne de l'État et de la société russes.

Et enfin, pour renforcer les forces armées. Nous avons enfin compris que nous n'avons pas seulement des amis, mais aussi des rivaux et des ennemis. C'est pourquoi il est nécessaire de renforcer nos arrières, notre sécurité nationale et nos forces militaires.

Et ce n'est pas seulement l'affaire des politiciens et des diplomates. Les gens ordinaires doivent également être impliqués dans ce processus. Comment ? En soutenant les mesures et les actions positives que la Russie prend sur la scène internationale ; en mettant à bas ceux qui s'opposent à ces politiques, en particulier les libéraux. Peut-être un endroit pour faire pression sur nos structures de pouvoir, si la politique qu'elles mènent ne correspond pas aux intérêts de la société. S'exprimer activement : organiser des manifestations, des rassemblements contre la politique qui fait peser le fardeau des sanctions sur les gens ordinaires et n'affecte pas l'oligarchie, les grands fonctionnaires, souvent très riches. Et bien sûr, pour diffuser l'opinion des gens aux autorités, au président, afin qu'ils soient conscients des sentiments du public.

- Suite à l'incident avec l'avion russe qui a été abattu par l'armée de l'air turque, les relations entre la Russie et la Turquie se sont fortement détériorées. Pouvez-vous évaluer le comportement de la Turquie, de l'Europe et des États-Unis dans cette situation ? Et qui profite de cet état de fait ?

- Il faut comprendre que derrière les actions du président Erdogan, il y a d'autres structures qui essaient de construire et de maintenir l'ordre mondial qui leur est bénéfique. M. Erdogan est devenu un outil entre les mains des plus grandes forces.

- Faites-vous référence aux États-Unis ?

- Nous sommes habitués à blâmer les États-Unis et la politique de leur président. Mais le président américain n'est pas non plus une figure agissant seule. Dans la situation actuelle, le président Obama n'a pas donné à la Turquie le "feu vert" pour agir contre nos avions. Mais il existe de puissantes structures fantômes du capital financier qui tentent de dominer le monde.

La Russie doit choisir ses alliés avec soin, chercher de vrais amis - tout d'abord sur la base de points communs spirituels et en tenant compte des leçons historiques

La Russie doit choisir soigneusement ses alliés, chercher de vrais amis - avant tout par communauté spirituelle. Tenir compte des leçons de l'histoire. Chercher ceux qui ne nous ont jamais trahis dans le passé, connaître ceux qui ont toujours été nos adversaires, même s'ils ont parfois été nos amis. Même Pierre le Grand a dit qu'il ne faisait pas confiance aux Turcs, et toute l'histoire des relations turco-russes montre que nous avons toujours été des ennemis, des ennemis. Rappelez-vous combien de guerres la Russie a eu avec la Turquie et combien elles ont été dures et sanglantes. Aujourd'hui encore, Erdogan et sa clique font tout ce qu'ils peuvent pour nuire à la Russie, pour porter atteinte à nos intérêts nationaux quelque part, pour affaiblir ou annuler notre influence. Et nous avons soudain fait de lui un ami !

Nous souhaitons que les mesures anti-turques prises par le gouvernement ne soient pas de courte durée. Si nous relevons la barre des sanctions aujourd'hui et la baissons demain, le monde ne nous respectera plus.

Ce qui se passe au Moyen-Orient est le résultat de la politique américaine et européenne, et la Turquie est membre de la communauté occidentale. L'entière responsabilité de l'état actuel des choses dans le monde d'aujourd'hui incombe donc aux élites américaines et européennes.

La Turquie fait chanter l'Europe avec des réfugiés. Mais les Européens eux-mêmes ont participé à la destruction des "maisons" des peuples du Moyen-Orient. Ils sont responsables de l'émergence de ce monstre, un État terroriste ; ils ont soutenu l'esprit agressif de la Turquie. Et nous ne devrions pas faire attention à ce qu'ils disent à l'Ouest. Et nous ne devrions pas avoir une confiance totale. Bien qu'il soit possible de coopérer - avec les Français, avec les Allemands.

Le monde change radicalement aujourd'hui, et la Russie travaille dur pour améliorer le système économique et politique mondial et lancer de nombreux processus positifs. Mais l'oligarchie mondiale a peur de ces changements et engage différentes forces pour s'y opposer - d'abord les nationalistes ukrainiens, maintenant la Turquie.

Que pouvons-nous attendre à l'avenir ? Je n'exclus pas que la Turquie commence à attaquer la Syrie.

Nous devons être forts spirituellement. Mais aussi un État fort avec une armée forte.

Mais nous devons comprendre l'essentiel : un État fort n'est pas seulement craint, mais aussi respecté. Nous devons être forts spirituellement avant tout, mais nous devons aussi être un État fort avec une armée forte.

- Récemment, les députés de la Douma ont proposé aux autorités turques de rendre la Sainte-Sophie de Constantinople à l'Église orthodoxe, en signe de bonne volonté.

- Pour rendre Sainte-Sophie aux chrétiens orthodoxes ? Il s'agit d'un coup de pub et rien de plus. C'est impossible aujourd'hui.

On peut penser à rendre Constantinople à l'Église orthodoxe et préparer des projets au cas où la Turquie commencerait à se diviser, et c'est un scénario probable. Mais nous devons garder à l'esprit qu'un point aussi important en termes géopolitiques et stratégiques que Constantinople, l'Occident, s'il est fort, ne va pas nous donner. Au fait, pendant la Première Guerre mondiale, les Britanniques et les Français nous ont promis Constantinople et le détroit. Non, il est trop tôt pour inclure ce projet dans la politique réelle.

- Saint Cosme d'Aetolie et Saint Paisius de Svyatogorsk ont déclaré qu'une guerre entre la Russie et la Turquie pourrait commencer, ce qui conduirait à une guerre mondiale. De nombreux chrétiens orthodoxes prennent très au sérieux les prédictions de ces saints très vénérés. Que pouvez-vous en dire ? Une guerre entre la Russie et la Turquie est-elle vraiment possible ? A quoi cela peut-il mener ? Qu'arrivera-t-il au monde après cela ?

- La guerre est souhaitée par certaines forces en Amérique et en Europe - la capitale bancaire, le pétrole et le complexe militaro-industriel. Ils veulent la guerre, parce qu'ils en tirent d'énormes profits. Mais nous voyons : Obama n'a pas "tapé sur l'épaule" d'Erdogan pour notre avion, et la Turquie n'a pas été soutenue dans l'OTAN. L'Europe a perdu sa volonté de vivre, mais elle a peur de la guerre et comprend que si une guerre éclate entre la Russie et l'Occident, les principales hostilités auront lieu en Europe. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de parler de guerre maintenant. Il peut y avoir des provocations, mais il ne doit pas y avoir de grand conflit. Après tout, un affrontement avec la Turquie impliquera l'OTAN (avec sa réticence à entrer en guerre) pour entamer des actions contre la Russie. Que seront-ils ? Je ne crois pas que s'il y en a, ce sera à grande échelle.

Donc, je le répète : nous devons être forts d'abord, et ensuite, flexibles en matière de diplomatie militaire.

- Y a-t-il vraiment une guerre contre le terrorisme maintenant, ou s'agit-il seulement de régler les relations entre la Russie et l'Occident, et d'utiliser l'ISIS, la Turquie et la Syrie comme monnaie d'échange ?

- Le terrorisme n'est pas un phénomène indépendant, mais un outil créé artificiellement pour détruire, tout d'abord, la civilisation islamique, tout comme en Ukraine et dans les Balkans la civilisation orthodoxe slave est en train d'être détruite. Aujourd'hui, il y a un choc des civilisations mondiales. Nous en avons parlé en détail, lors de notre premier entretien. Le monde est déjà divisé en deux parties : il y a une civilisation occidentale et une coalition de civilisations non occidentales qui n'a pas encore été formée, mais qui s'oppose déjà à la civilisation occidentale. Et à l'intérieur de la civilisation occidentale, il y a l'espace anglo-saxon et romano-germanique - l'Europe continentale. Leurs relations ne sont pas si harmonieuses, comme en témoigne la réunion du Conseil de l'OTAN.

Nous continuerons à suivre les derniers développements et à consulter le général Leonid Grigorievich Ivashov pour son évaluation et ses commentaires.

Général Leonid Grigorievich Ivashov

interviewé par Elena Khomullo

Le 2 décembre 2015.