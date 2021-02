Alexandre Douguine : Tout a changé à 180 degrés en Arménie (Club d'Izborsk, 15 février 2021)

Alexandre Douguine : Tout a changé à 180 degrés en Arménie

15 février 2021

https://izborsk-club.ru/20652

- Alexandre G. Douguine, nous voyons que la situation en Arménie après la signature par le Premier ministre Pashinyan de la déclaration trilatérale sur le Karabakh est très spécifique. Cela semblait être une voie de choc pour le pays. Nous avons assisté au siège du bâtiment du gouvernement, le Parlement. L'opposition avait formé une sorte de "Mouvement de sauvetage de la patrie" et, jusqu'à la nouvelle année, descendait régulièrement dans les rues d'Erevan pour exiger la démission de Pashinyan. Et maintenant, après une courte pause, les rassemblements continuent. Mais ce que nous voyons. Pashinyan n'a pas pu être évincé. Quelle en est la raison ?

- L'échec politique initial de Pashinyan et sa perception de ses voisins ont été son travail avec Soros, sa querelle avec Moscou, qui ont tous conduit à son incapacité à défendre le Karabakh. Ce sont les maillons d'une même chaîne. Il est passé à la coopération avec les mondialistes et n'a donc pas eu confiance en Moscou, les mondialistes l'ont poussé à des scandales avec Poutine et à des actions ignobles. Ainsi, lorsque l'Azerbaïdjan a commencé à restaurer son intégrité territoriale par la force, Poutine l'a perçu assez calmement et l'a même soutenu intérieurement dans un certain sens. Il n'y avait aucun obstacle moral ou psychologique à ce que Moscou accepte de restaurer l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Elle correspondait à nos intérêts stratégiques et elle est rationnelle. En raison du comportement de Pashinyan, Bakou a soudainement eu les mains libres pour reprendre le contrôle des territoires précédemment occupés. Elle était importante pour les Azerbaïdjanais, elle ne contredisait absolument pas les intérêts stratégiques de la Russie et était activement soutenue par la Turquie.

J'ai été vraiment étonné de la façon dont Pashinian s'est conduit pendant la première moitié de sa présidence. Comme s'il n'était pas du tout arménien. Mais maintenant, après la défaite, le Premier ministre arménien a soudainement changé de position et a commencé à se comporter comme un politicien raisonnable. Avec Moscou, il essaie (bien qu'en principe, sur la base de sa politique précédente, il pourrait même maintenant se lancer dans de nouvelles provocations) d'adoucir la situation, d'établir des relations. Parfois, oui, on entend la dure rhétorique anti-Azerbaïdjanaise, mais elle est beaucoup moins présente, et elle est axée sur le public national, et elle est progressivement retirée de l'agenda international. Pashinyan est désormais bénéfique pour tout le monde, sauf pour les nationalistes arméniens et les mondialistes.

La façon dont le Premier ministre agit maintenant, à mon avis, est dans l'intérêt et pour le bien de l'avenir de l'Arménie elle-même. Je pense que le peuple arménien a réalisé qu'à ce stade, le Pashinyan est ce qu'il faut, c'est la façon de résoudre tous les problèmes. Il a apposé sa signature dans le cadre de l'accord de paix, reconnaissant en fait la négation par l'Arménie des revendications du Karabakh et les résultats de la victoire de l'Azerbaïdjan. En outre, il a facilité la poursuite des relations de l'Arménie avec Moscou. Car Moscou se serait retrouvée dans une situation difficile si des nationalistes étaient arrivés au pouvoir qui auraient évincé Pachinien. Dans ce cas, les nationalistes qui sont arrivés au pouvoir en Arménie s'adresseraient à Moscou et diraient qu'ici, nous avons éliminé l'agent de Soros et que maintenant nous rétablissons nos positions. Et puis, il ne serait pas si facile pour Moscou de mener une politique sur le Karabakh. Bien sûr, les Arméniens essaieraient de manipuler Moscou. Des provocations au Karabakh ne seraient pas exclues afin d'entraîner la Russie dans une nouvelle escalade. Cela n'arrivera pas sous le règne de Pashinyan. Il ne veut plus jouer à la guerre. C'est pourquoi il convient à tout le monde en ce moment. Aujourd'hui, l'Arménie, aussi étrange que cela puisse paraître, bénéficie de la paix ; la paix avec l'Azerbaïdjan, avec la Turquie, avec la Russie. C'est sa chance, une chance d'essor économique, une chance de résoudre tous les problèmes. Pashinian se montre aujourd'hui comme un homme politique, flexible et guidé par les intérêts de l'Arménie. Il a réussi à s'arrêter en temps voulu.

- Les organisations Soros en Arménie se dressent maintenant contre Pashinyan. Apparemment, quelque chose a mal tourné pour Soros qui aurait amené le "premier ministre de velours" au pouvoir en Arménie et Pashinyan est maintenant un "déchet" pour lui ?

- Précisément. C'est pourquoi les structures de Soros avec lesquelles Pashinyan était initialement lié réagissent de cette manière. Maintenant, en fait, le Premier ministre en exercice a toutes les raisons de détruire le nid de Biden-Soros américain dans son pays qui vient de porter un coup énorme à l'Arménie. Chassez Soros du pays. Pashinyan, comme beaucoup, sait ce que vaut le soutien de l'Occident, quel genre d'hôte il est - le plus effrayant de tous les hôtes. Le système est bien connu. L'Occident en profite d'abord et le jette ensuite à la poubelle. C'était avec Saakashvili, Porochenko, ce sera avec Navalny. Ces "protégés" à un certain moment sont simplement remis en une seconde. Pour Soros, ils seront toujours du matériel utilisé, des "travailleurs invités", des indépendants saisonniers - travaillez et sortez. Quiconque traite avec les mondialistes, avec Biden, avec Kamala Harris, avec l'establishment américain actuel et sa structure est condamné, peu importe qui ils sont - géorgien, arménien, syrien, turc, azerbaïdjanais. C'est une marque noire. Ils ne protègent pas les leurs, ils les trahissent, ils en profitent et les jettent.

Et par conséquent, dès que Pashinyan s'est tourné vers la politique arménienne sensée, Soros s'est immédiatement indigné. Je pense que maintenant Soros va commencer à soutenir les opposants de Pashinyan - les nationalistes extrémistes, le "clan du Karabakh" qui étaient ses ennemis. En Arménie, tout a changé de 180 degrés. Auparavant, les forces nationalistes extrêmes étaient orientées vers la Russie - le "clan du Karabakh", Serzh Sargsyan, avant cela Robert Kocharyan. Ils ont essayé d'accommoder Moscou ; grâce à cela, le statu quo au Karabakh a été en quelque sorte maintenu. Soudain, Pashinian est arrivé, et avec l'aide de Soros, il a pris et détruit ce modèle, perdant ainsi le Karabakh.

En fait, selon le plan initial de Soros, la tâche de Pashinyan lors de son arrivée au pouvoir en Arménie était de se rebeller contre la Russie, l'OTSC, après avoir perdu le Karabakh ; il a dû lancer des provocations contre l'Azerbaïdjan, s'indigner du rôle de la Turquie - en général, remplir la stratégie de Soros. Mais il a rapidement changé d'avis : il a signé le traité de paix avec l'Azerbaïdjan et la Russie, a conclu l'accord avec Poutine. Maintenant, Soros, ce vampire, s'arrache ses derniers cheveux séniles. Je pense que maintenant il n'y a pas de pire ennemi pour Soros et l'ambassade américaine, centre de subversion stratégique en Transcaucasie. Il me semble que la direction actuelle des États-Unis ne peut être considérée comme une "organisation terroriste" d'aucune autre manière, elle devrait être assimilée à l'IS (une organisation terroriste, interdite en Russie), et tous les diplomates américains et les responsables de la CIA devraient être expulsés du pays, et tous leurs fonds devraient être fermés le plus rapidement possible. Ce poison, ces éléments terroristes non constructifs ne laisseront personne en paix. Il me semble que l'Arménie sera désormais très vigilante à l'égard de cette idéologie extrémiste. Et maintenant que Soros et Pashinyan entrent dans un grave conflit, je pense que nous devrions soutenir le Premier ministre arménien. Toute alliance peut être positive, constructive, efficace si elle est d'une manière ou d'une autre en opposition avec les réseaux mondialistes. C'est la voie de la victoire dans toute situation géopolitique. Ilham Aliyev l'a toujours très bien compris ; Erdogan l'a toujours très bien compris ; l'Iran l'a toujours très bien compris. Si les Arméniens comprennent cela, ce serait bien. Les derniers qu'il faut convaincre sont les Géorgiens qui sont aussi des gens merveilleux, orthodoxes, merveilleux, dans leur essence et leur culture très proches des Russes qui sont devenus les otages des stratégies libérales, de la tromperie, des provocations, qui ont cru aux vrais sadiques et aux meurtriers de l'atlantisme. Je pense que l'une des tâches les plus importantes pour l'Azerbaïdjan victorieux et l'Arménie en voie de redressement, à la lumière des résultats du règlement du Karabakh et du mouvement de la région vers la paix, sera de convaincre la Géorgie que continuer à être dirigée par les Américains n'est pas seulement une voie vers nulle part, mais une voie vers la fin de la Géorgie. Je pense que nous devrions tous, les pays eurasiens, agir ensemble maintenant, chercher notre place dans le monde multipolaire complètement nouveau, ce que fait déjà activement Ilham Aliyev, qui est pleinement soutenu par la Russie et ce que l'Arménie approche progressivement au prix d'erreurs colossales, de dommages à ses intérêts.

- C'est-à-dire l'opposition en Arménie, qui repose sur le "clan du Karabakh", les nationalistes, appelant aujourd'hui à la vengeance - le nommé, mais il semble, plus le chef symbolique de l'opposition - l'ancien ministre de la défense d'Arménie, l'un des fondateurs du mouvement séparatiste du Karabakh Vazgen Manoukian, Robert Kocharian, Robert Kocharyan, qui a annoncé son retour à la "grande politique" et qui a en fait prétendu être "la personne compréhensible et forte", le "manager professionnel" que les gens attendent pour arriver au pouvoir, n'est qu'une fiction... Il s'avère que les nationalistes actuels, les revanchards, les représentants du "clan du Karabakh" n'ont aucun avenir en Arménie...

- Hier, les politiciens qui ont fait référence au soi-disant "clan du Karabakh" étaient nos alliés. Mais aujourd'hui, ils deviennent nos ennemis - c'est la politique. Rien de personnel. Je pense que maintenant que le projet "Pashinyan" de Soros a échoué en Arménie, les mondialistes vont essayer d'entrer en Arménie par le "clan du Karabakh". Pas par Pashinyan, mais exactement par le "clan du Karabakh". En même temps, je pense que dans un avenir proche, une nouvelle force nationale doit apparaître en Arménie. Elle est tout simplement nécessaire et inévitable. Que cette force soit opposée à Pashinyan, mais elle ne doit pas être atlantiste. Mais je crains qu'il ne soit pas facile de parvenir à une telle force. Si le Premier ministre arménien changeait radicalement de cap politique, je pense que ses plus ardents opposants, les nationalistes, le "clan du Karabakh", se tourneraient vers les Américains, Soros, pour leur demander de l'aide et ainsi tenter à nouveau de mener l'Arménie dans ce cercle vicieux. Par conséquent, un nouveau pouvoir doit apparaître en Arménie.

Pour tout pays de l'espace post-soviétique et pas seulement l'alliance du nationalisme, du libéralisme et de l'orientation vers les Etats-Unis conduit (et c'est une conséquence naturelle) à la perte de territoires. C'est vrai pour tout le monde. Nous l'avons également constaté dans l'histoire de l'Azerbaïdjan - lorsque le Front populaire libéral-nationaliste est arrivé au pouvoir au début des années 1990, l'Azerbaïdjan a alors perdu le Karabakh. Lorsque les nationalistes ukrainiens, soutenus par l'Occident, sont arrivés au pouvoir à Kiev, ils ont perdu la Crimée et le Donbass. C'est la loi. Et les représentants du "clan du Karabakh" devraient se rendre compte de l'effet de cette loi. Qu'ils n'ont une chance de rester une force politique en Arménie qu'en gardant l'orientation eurasienne et en rejetant Soros. Oui, le "clan du Karabakh" a aujourd'hui des ambitions. Mais ils ne pouvaient pas faire face à 30 ans lorsque le Karabakh était entre leurs mains, ils ne pouvaient rien offrir à la population, aux voisins ou à qui que ce soit d'autre. Ils ont eu une chance, ils ont essayé et ont échoué. Cela signifie qu'il y a une crise profonde dans le mouvement national arménien lui-même. Tout n'est pas arrivé par hasard - nous avions le Karabakh, et bêtement nous l'avons perdu - donc il y a quelque chose qui ne va pas dans l'idée elle-même. Et maintenant, nous devons travailler sur les erreurs, mais pas jeter toutes les forces pour renverser Pashinyan. Pashinyan n'a fait ici que formaliser la crise fondamentale de l'idée arménienne.

- Le déblocage des liens entre le transport et l'économie est la prochaine étape sur la voie du Karabakh, prise pour mise en œuvre. En même temps, en Arménie, y compris les fonctionnaires, on entend périodiquement des thèses selon lesquelles tout ce dont les parties ont convenu pour le règlement du Karabakh, y compris le déblocage des liens économiques et de transport, est dans l'intérêt de l'Azerbaïdjan et de la Turquie uniquement. Cela semble assez étrange, si l'on considère que c'est l'Arménie qui est bloquée depuis environ 30 ans et ne peut pas participer à des projets mondiaux...

- Que peuvent dire d'autre les vaincus ? En réalité, l'Arménie devrait être épargnée maintenant. Le vrai gagnant est celui qui commence à traiter le vaincu comme un allié. Nous devons simplement ignorer ces déclarations, comprendre ce qui les déclenche. C'est une réaction douloureuse, alors laissez-les parler. La sagesse d'un vrai homme politique, et Aliyev est un vrai homme politique, est de ne pas prêter attention aux bagatelles et de faire des actes, de montrer ce qui sera, non par des mots mais par des actes. L'Azerbaïdjan a repris le contrôle de ses territoires, et la partie du Karabakh contrôlée par les forces russes est également reconnue par tous, y compris la Russie, comme faisant partie de l'Azerbaïdjan. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Et c'est pourquoi l'Azerbaïdjan doit maintenant mener le processus de paix avec calme, confiance, sans prêter beaucoup d'attention à certaines formulations. Maintenant, il doit faire des affaires. Comme il s'est montré dans la restauration de l'intégrité territoriale. Aliyev l'a pris et l'a fait tranquillement. Ce sont les actes qui comptent, pas les mots. L'Azerbaïdjan doit maintenant s'orienter vers le déblocage des transports et des liens économiques, pour garantir les droits de la population arménienne au Karabakh, pour montrer que les Azerbaïdjanais ne sont pas seulement un changement du nationalisme arménien vers le turcisme, mais qu'il s'agit d'un système politique responsable, profond, fort, ouvert, inclusif, véritablement respectueux des droits des peuples, et qu'il remplace ce modèle nationaliste radical qui y dominait auparavant. Cela doit être prouvé. Il est vraiment nécessaire de relier directement la Russie à l'Arménie par différentes nouvelles communications, la Turquie à l'Azerbaïdjan, l'Arménie à l'Azerbaïdjan, l'Iran. Il est nécessaire de développer ce bloc pour le rendre amical, dans l'intérêt de tous les pays de Transcaucasie, ce doit être une stratégie gagnant-gagnant.

Le déblocage des liens transport-économie sera bénéfique pour tous les pays de la région, il ouvrira une nouvelle page. Toutefois, elle sera particulièrement bénéfique pour l'Arménie. Parce que tous les pays de la région, contrairement à l'Arménie, ont accès aux autres pays par voie maritime ou terrestre. Seule l'Arménie se trouve bloquée, dans une impasse. C'est, en fait, la tragédie du pays. Et le déblocage des communications de transport, l'établissement de relations normales avec l'Azerbaïdjan et la Turquie, la possibilité d'une intégration directe dans toutes les directions est une chance pour une explosion positive de l'économie arménienne. Il s'agit de la prospérité économique, sociale, politique, diplomatique et culturelle du pays.

La véritable chance de vaincre votre ancien ennemi, de vous en faire un ami sans vous réjouir de votre victoire. C'est une chose très subtile. Mais les Turcs n'auraient jamais créé leurs grands États s'ils ne savaient pas comment s'y prendre. Aucun grand État n'est jamais créé sans que le souverain ait cette compétence. Et la Turquie n'aurait jamais créé l'Empire ottoman. Toute puissance forte comprend parfaitement combien il est important d'avoir des amis. Et le prix d'une véritable amitié eurasienne sera le prix de la prospérité pour l'Arménie, qui doit tirer un maximum de profit du déblocage de toutes les barrières économiques et commerciales qui font obstacle à la renaissance de l'économie et de la société arméniennes.

- Depuis de nombreuses années, les experts parlent de l'axe Moscou-Bakou-Ankara qui est en train de naître. Dans quelle mesure s'est-elle manifestée aujourd'hui au détriment du règlement du Karabakh ?

- Elle se manifeste très bien. La situation au Karabakh a parfaitement montré qu'elle n'est pas seulement imminente, elle existe. Peu importe à quel point la Russie a été poussée par ses ennemis dans le conflit avec l'Azerbaïdjan pendant la guerre du Karabakh, combien de fois les structures russes ont crié que les Turcs venaient ici, elles ont montré du doigt le défilé militaire à Bakou avec la participation de la Turquie, ont crié que c'était la victoire des Turcs contre les chrétiens, ont montré les vidéos montées en chromakey dans les studios américains. Peu importe le nombre de ces provocations, la Russie est si sérieuse au sujet de cet axe, Moscou-Bakou-Ankara, que rien, pas même l'abattage accidentel d'un avion par l'Azerbaïdjan vers la fin de la guerre, n'a fait changer la situation. Et rappelez-vous l'incident de l'avion de chasse russe abattu par la Turquie. Le fait que les États aient aplati ces situations montre que Moscou et Poutine prennent personnellement très au sérieux la ligne stratégique Moscou-Bakou-Ankara et continueront à avancer dans cette direction. Nous avons déjà vu cet axe en action alors que nous nous attendions à une guerre avec la Turquie ; après le même avion, après l'assassinat de notre ambassadeur, même de sérieux désaccords sur Idlib ou la Libye ne nous ont pas conduits à une confrontation directe avec les Turcs. C'est très, très grave. Quant au rapprochement entre Aliyev et Poutine, c'est une véritable épopée. Deux leaders visionnaires forts, qui ont amené leurs propres pays et peuples à des positions offensives, ont exécuté de nombreux événements grandioses, bien sûr, leur rapprochement a créé un lien indissoluble.

En même temps, je ne peux m'empêcher de constater qu'il existe un autre axe qui, en principe, ne doit pas être oublié. Il s'agit de l'axe Moscou-Erevan-Téhéran. Moscou perçoit les Arméniens et les Iraniens comme ses alliés et des alliés très proches. Et malgré les provocations de Soros qui étaient visibles pendant la présidence de Nikol Pashinyan, cet axe existe. Et ici, il est important que ces deux axes ne soient pas en conflit, et nous pouvons les harmoniser. Nous devons nous rappeler que la Turquie et l'Iran ont des désaccords ainsi que beaucoup de choses en commun. Ankara-Téhéran n'est pas une zone d'inimitié, mais une zone de rivalité historique, tout comme avec la Russie. Les relations de l'Iran avec l'Azerbaïdjan sont également un fait historique. L'Iran est un facteur crucial dans l'ensemble de la politique régionale, et la stabilité et la prospérité de la région dépendent de la manière dont l'Azerbaïdjan et la Turquie gèrent leurs relations avec l'Iran. Ici, nous devons être très attentifs.

Il ne fait aucun doute que l'axe Moscou-Bakou-Ankara attend de nombreux défis. Plus les États seront proches, plus les défis seront également nombreux sur la piste du Karabakh. Il est nécessaire de montrer tout le temps sa vitalité. Cet axe est à bien des égards le contraire de l'atlantisme, du mondialisme, c'est l'axe des Etats indépendants forts comme le contraire de la pression occidentale. Et ce n'est qu'en renforçant la coopération entre les pays de la région que nous pourrons faire face aux nouveaux défis. Comme je l'ai dit, il y aura d'autres provocations de la part des agents d'influence atlantistes. Ils seront partout, dans tous les pays, ils essaieront par tous les moyens de déformer la réalité. Il est très important d'isoler cette influence. Les agents d'influence vont essayer d'entrer en conflit avec nos pays, ils vont dire à certains politiciens qu'ils iront avec Ankara au lieu de Moscou, parce que la Turquie est beaucoup plus importante que la Russie, ils vont essayer de soutenir le séparatisme en Azerbaïdjan méridional iranien et ainsi de suite, et ils vont essayer de poursuivre la guerre avec les Arméniens. Ceux qui vont maintenant essayer de détruire cet axe Moscou-Bakou-Ankara, d'accuser les voisins - ce sont des agents d'influence, des représentants des structures de Sorosov. N'ayant finalement pas réussi à faire face à l'Arménie, ils pourraient essayer de passer par l'Azerbaïdjan. Il est très important que les patriotes azerbaïdjanais, les porteurs profonds de l'identité azerbaïdjanaise, comprennent la situation dans laquelle nous nous trouvons, qu'ils la surveillent. Il existe en Azerbaïdjan des forces intellectuelles et analytiques très sérieuses et très influentes, mais il y a aussi des "subversifs". C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, il est important que le président s'appuie sur de vrais patriotes, des personnes, propres à tout engagement dans les structures mondialistes.

Alexandre Douguine

http://dugin.ru

Alexandre G. Douguine (né en 1962) est un éminent philosophe, écrivain, éditeur, personnalité publique et politique. Docteur en sciences politiques. Professeur de l'Université d'État de Moscou. Il est le leader du mouvement eurasien international. Membre fréquent du Club Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.