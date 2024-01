Paul Craig Roberts: Il y a de l'espoir après tout

14 janvier 2024

Il y a de l'espoir après tout

Paul Craig Roberts

De temps en temps, je reçois un message d'un lecteur qui lit mes analyses depuis des années, qui est convaincu que ce que nous avons connu sous le nom de civilisation occidentale est en train de s'effondrer, mais qui souhaite voir un peu d'espoir. Que pouvons-nous faire pour ressusciter notre civilisation, notre intégrité, notre comportement moral et notre respect de la vérité ?

Ma position est que rien ne peut être fait si les gens ne sont pas conscients de leur situation. Mon travail consiste à sensibiliser les gens. Rien ne peut être fait tant que les gens ne cherchent pas à prendre conscience et ne prennent pas conscience. Tant que les médias et les récits officiels maintiendront les gens dans la Matrice, rien ne pourra être fait. Des films comme V pour Vendetta et La Matrice l'ont bien montré.

Mais aujourd'hui, je vous apporte de bonnes nouvelles. Après une conversation avec un ami aujourd'hui, je peux vous dire que c'est dans l'effondrement du système que réside l'espoir. Comme tous les aspects du système sont corrompus, l'effondrement est le correctif. Les élites dirigeantes ont fait un mauvais calcul. En provoquant l'effondrement, les élites effondrent leur propre pouvoir.

L'effondrement entraîne une remise à zéro, non pas celle du Forum économique mondial, mais celle des peuples. C'est le peuple qui a le nombre, pas les élites, qui sont diminuées par les luttes entre elles. Au fur et à mesure que leur pouvoir se réduit à cause de leurs erreurs de calcul, leur pouvoir diminue. Les élites le savent, c'est pourquoi elles essaient de nous tuer avec des "vaccins", des "pandémies" et la destruction de notre approvisionnement alimentaire au nom de la "sauvegarde de la planète contre le réchauffement climatique".

Le seul moyen pour les humains de détruire la planète Terre est la guerre nucléaire, ce qui semble être l'objectif des néoconservateurs américains, tels que Robert Kagan et Victoria Nuland.

Pourquoi y a-t-il de l'espoir dans l'effondrement du mal accumulé ?

Parce qu'il libère l'ordre du jour.

Que pouvons-nous faire pour survivre à l'effondrement ? S'armer. Créez des organisations familiales, d'amis, de communautés, de comtés, et transformez-les en alliances d'État contre la guerre anti-américaine, les néoconservateurs anti-américains, les démocrates anti-américains et notre ennemi mortel anti-américain à Washington, décrit en 1935 par Albert Jay Nock dans son livre "Our Enemy, The State" (Notre ennemi, l'État). La sécession des États rouges est possible.

Comme dans le roman de Robert Heinlein, The Puppet Masters, ce sont les États bleus qui sont infectés par la haine anti-américaine. Ces États sont des ennemis bien plus dangereux pour les Américains que les Russes, les Chinois, les Iraniens, le Hamas et les Houthis au Yémen.

Pourtant, les médias prostitués ne nous parlent pas de la menace réelle, mais seulement de la menace imaginaire que font peser sur l'Amérique les ennemis désignés de l'expansion de l'Israël sioniste du Nil à l'Euphrate.

À l'exception des Houthis et du Hamas, les dirigeants musulmans sont trop satisfaits d'accepter les pots-de-vin de Washington pour faire quoi que ce soit contre le génocide américano-israélien des Palestiniens. Une grande partie des dirigeants du monde musulman pourrait se retrouver sur le banc des accusés, avec l'Israël sioniste et l'Occident, à la Cour internationale de justice.

L'une des conséquences de la déconnexion entre les peuples musulmans et les dirigeants musulmans pourrait être l'effondrement de la puissance américano-israélienne au Moyen-Orient. Le pouvoir arabe s'est effondré il y a longtemps. Mais la puissance américaine n'a pas réussi à prendre sa place. Après 20 ans d'efforts, la "superpuissance" américaine a été vaincue et chassée d'Afghanistan par quelques milliers de talibans légèrement armés, qui dirigent à nouveau le pays, comme cela s'est produit au Viêt Nam, où les bombardements américains incessants n'ont fait qu'assurer la victoire du Viêt-cong. Ce sont les Houthis et les Iraniens qui sont susceptibles de contrôler les voies maritimes dans le territoire attaqué, et non Washington, à moins que les Houthis et les Iraniens n'acceptent d'être payés.

Rien de tout cela ne fonctionne pour l'élite dirigeante anti-américaine, anti-nation, anti-souveraineté nationale, anti-frontières, anti-civilisation blanche à Washington qui utilise la "diversité" et le "multiculturalisme" pour détruire une nation et sa culture. Les élites blanches anti-occidentales au pouvoir détestent l'Amérique, la souveraineté nationale et la liberté humaine bien plus qu'elles ne détestent les ennemis étrangers qu'elles se sont choisis pour des raisons de profit et de contrôle. La Constitution américaine fait plus obstacle à leur dictature que les ennemis désignés.

L'Occident est en train de sombrer dans les flammes. Ne vous laissez pas décourager par l'effondrement. Soyez encouragés. L'effondrement du mal est l'occasion d'un renouveau.

Quel sera ce renouveau ? Ce n'est pas clair.

Le renouveau impliquera la violence.

Karl Marx a dit que la violence est la seule force efficace dans l'histoire. Mon professeur à l'université d'Oxford, Michael Polanyi, et moi-même avons contesté l'affirmation de Marx. Nous avons soutenu que la bonne volonté est une force efficace dans le monde et nous avons donné des exemples. Mais aujourd'hui, des décennies plus tard, en observant l'effondrement moral de l'Occident, je constate que Marx n'avait pas tort.

Aujourd'hui, l'Occident est confronté à un mal si puissant qu'il exclut toute bonne volonté. Où est la bonne volonté dans le soutien de l'Occident au génocide israélien des Palestiniens ? Où est la bonne volonté dans la persécution des partisans de Trump par les démocrates ? Ce à quoi nous assistons, c'est à une haine idéologique, pas à la justice. Marx a-t-il raison de dire que seule la violence gouverne l'histoire ? Si c'est le cas, que valent les concepts de bonne volonté, de miséricorde, de justice ? S'agit-il simplement d'illusions pour nous faciliter la tâche dans un esclavage mental non conscient ? Comment ces concepts peuvent-ils affecter le comportement humain lorsque le mal est accepté comme la nouvelle normalité ?

Seuls les peuples conscients du monde occidental peuvent se résoudre à défendre les valeurs qui définissent leur existence humaine. S'ils échouent, alors l'Occident aura échoué.

Ma réponse est donc que l'espoir réside dans l'effondrement. C'est au peuple de reconstruire une société humaine et libre dans laquelle la loi est le bouclier du peuple et non une arme entre les mains de dirigeants qui gouvernent par la violence.

Traduit de l'américain par Rouge et Blanc.

Source: https://www.paulcraigroberts.org/2024/01/14/there-is-hope-after-all/