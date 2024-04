Paul Craig Roberts: La grande dépossession, partie 3

16 avril 2024

La grande dépossession, partie 3

Paul Craig Roberts

Dans la première partie, j'ai expliqué que la prochaine crise financière ne sera pas renflouée par la création monétaire des banques centrales, mais par nos actions, nos obligations et nos soldes bancaires.

Dans la deuxième partie, j'ai expliqué les changements réglementaires silencieux sur plusieurs années qui nous ont dépossédés de nos biens.

Dans la troisième partie, j'explique la conclusion de David Rogers Webb selon laquelle une crise financière massive est imminente, dans laquelle nos actifs financiers sont la garantie de la bulle financière et des produits dérivés, et qui entraînera la perte de nos actifs mais nous laissera avec nos dettes, comme ce fut le cas pour ceux dont les banques ont fait faillite dans les années 1930.

Webb commence par la formule économique selon laquelle la vitesse de circulation de la monnaie multipliée par la masse monétaire est égale au produit intérieur brut nominal. V x MS = PIB.

La vitesse de circulation est une mesure du nombre de fois qu'un dollar est dépensé au cours d'une période donnée (trimestrielle, annuelle, etc.). Une vitesse de circulation élevée signifie que les gens dépensent rapidement l'argent qui leur tombe sous la main. Une faible vélocité signifie que les gens ont tendance à conserver leur argent.

La vitesse de circulation influe sur la capacité de la Réserve fédérale à gérer la croissance économique en modifiant la masse monétaire. Si la vitesse de circulation de la monnaie diminue, une politique monétaire expansionniste ne se traduira pas par une augmentation du PIB. Dans une telle situation, on dit que la Réserve fédérale "pousse sur une corde". Au lieu de faire augmenter le PIB, les augmentations de la masse monétaire font grimper la valeur des actifs financiers et de l'immobilier, ce qui entraîne des bulles financières et immobilières.

Webb note que les baisses de vitesse sont des précurseurs de crises financières. Une chute brutale de la vitesse de circulation sur plusieurs années a précédé le krach boursier de 1929 et la Grande Dépression qui a donné naissance aux agences de régulation. Le XXIe siècle se caractérise par une chute à long terme de la vitesse qui a atteint le niveau le plus bas jamais enregistré, alors que les actions et l'immobilier ont été portés à des niveaux sans précédent par des années de taux d'intérêt nuls. Lorsque cette bulle éclatera, nous serons dépossédés.

La bulle va-t-elle éclater ?

Oui. La Fed est passée soudainement et rapidement de zéro à 5 % de taux d'intérêt, un renversement de la politique qui a fait grimper les prix des actions et des obligations. La Fed augmente les taux en réduisant la croissance de la masse monétaire, supprimant ainsi le facteur soutenant les prix élevés des actions et faisant s'effondrer la valeur des obligations. Il en résulte une baisse de la valeur des actions et des obligations servant de garantie aux prêts, ce qui, bien entendu, signifie que les prêts et l'institution financière qui en est à l'origine sont en difficulté. Les obligations ont déjà été touchées. Le marché boursier se maintient parce que les participants pensent que la Fed est sur le point d'inverser sa politique de taux d'intérêt et de baisser les taux.

M. Webb fait remarquer que les données officielles montrent que la vitesse de circulation de l'argent s'est effondrée au XXIe siècle lorsque la Fed a introduit l'"assouplissement quantitatif". Il souligne à juste titre que lorsque la vitesse de circulation de l'argent s'effondre, la Fed pousse sur une corde. Au lieu que la création monétaire alimente la croissance économique, elle produit des bulles d'actifs dans l'immobilier et les instruments financiers, ce qui est le cas actuellement.

Lorsque, après plus d'une décennie de taux d'intérêt proches de zéro, la Fed augmente les taux d'intérêt, la valeur des portefeuilles financiers et de l'immobilier s'effondre et une crise financière se produit.

Comme les autorités ont mis en place un système qui renfloue les créanciers garantis avec nos dépôts bancaires, nos actions et nos obligations, nous n'aurons plus d'argent ni d'actifs financiers à vendre pour obtenir de l'argent. Les personnes ayant des maisons et des entreprises hypothéquées les perdront, comme ce fut le cas dans les années 1930, lorsqu'elles ont perdu leur argent à cause de la faillite des banques. Les personnes qui ont des paiements à effectuer pour leur voiture perdront leur moyen de transport. Le système fonctionne de la manière suivante : vous perdez votre argent, mais pas vos dettes.

Les créanciers garantis sont les créanciers des institutions en difficulté. En fin de compte, les créanciers garantis sont les mégabanques définies comme "créanciers privilégiés".

L'effondrement de la valeur des actifs financiers en 1929 a entraîné la faillite de 9 000 banques (https://www.encyclopedia.com/economics/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/banking-panics-1930-1933). La faillite d'une banque signifiait que vous perdiez l'argent que vous aviez placé dans la banque. Il en va de même aujourd'hui, indépendamment de l'assurance-dépôts, car vos dépôts ont été transformés en garantie pour les créanciers. De plus, l'assurance-dépôts de la FDIC est une plaisanterie. Les actifs de la FDIC se chiffrent en milliards. Les dépôts bancaires se chiffrent en milliers de milliards. La loi Dodd-Frank a donné la priorité aux produits dérivés sur les déposants bancaires, de sorte que le titulaire d'un compte bancaire se retrouve derrière les réclamations relatives aux produits dérivés. Apparemment, les demandes d'assurance de la FDIC seront émises sous la forme d'une émission d'actions dans une banque en faillite.

Tout cela s'est déjà produit, mais pas à l'échelle de ce qui se prépare.

Dans le cadre du régime réglementaire en place, l'effondrement financier signifie aujourd'hui que l'argent sera évacué de l'économie et concentré, avec l'ensemble des richesses, entre quelques mains. Une économie moderne ne peut fonctionner sans argent et sans les entreprises qui servent de distributeurs de nourriture, de biens et de services. M. Webb note que c'est l'occasion idéale pour les banques centrales d'introduire la monnaie numérique des banques centrales (MNBC), qu'elles ont déjà expérimentée.

La mise à disposition de la population d'une CBDC permettrait de fournir de l'argent et des revenus à une population plongée dans le chaos le plus total et de rétablir l'ordre au sein d'une population reconnaissante. Mais elle donnerait également un contrôle total aux dirigeants. Webb cite Augustin Carstens, directeur général de la Banque des règlements internationaux, qui déclare que la principale différence entre la monnaie actuelle et la monnaie numérique de la banque centrale est qu'avec la CBDC, la banque centrale saura comment chaque personne utilise son allocation de monnaie numérique, ce qui donne à la banque centrale un contrôle absolu sur vous grâce à la capacité de réglementer vos achats, d'interdire les achats désapprouvés, de discipliner les dissidents. On vous fournira les moyens de vivre à condition que vous ayez un bon score social, ce qui signifie que vous ne disséminez pas les récits officiels.

M. Webb estime que ce résultat correspond à l'intention des changements réglementaires et à l'ordre du jour du Forum économique mondial : "vous ne posséderez rien". De nombreux documents réglementaires soutiennent la conviction de M. Webb. Par exemple, le document 2022 Guidance for Banks to prepare for "solvent wind-down" du Conseil de résolution unique (CRU) indique qu'un événement se prépare. Le programme de travail 2023 du Conseil de résolution unique stipule ce qui suit : "L'année 2023 sera la dernière d'une période de transition pour la mise en place des principaux éléments du cadre de résolution dans l'Union bancaire." En d'autres termes, tout est en place.

Que Webb ait raison de dire que le régime réglementaire mis en place équivaut à une restauration délibérée du féodalisme sous une gestion de haute technologie ou que les nouvelles règles sont la conséquence involontaire de la volonté de sécurité des dirigeants n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que la prochaine crise financière nous dépossédera non seulement de nos pensions et de nos actifs financiers, mais aussi de notre liberté et de notre indépendance. Si l'on se fie au passé, la prochaine crise financière est proche.

Si les méga-riches et les grands intermédiaires financiers peuvent être informés de la situation, il est dans leur propre intérêt de convaincre le Congrès d'utiliser son pouvoir législatif pour défaire le système réglementaire de dépossession qui a été créé. Mais l'heure est tardive.

Le commun des mortels se méfie du Forum économique mondial et de son programme qui consiste à "ne rien posséder et être heureux", mais c'est une erreur. Le WEF a été fondé il y a 53 ans et a recruté, au cours de ce demi-siècle, de nombreuses personnalités importantes du monde des affaires, de la finance et de la politique. Si vous n'êtes pas membre du WEF et n'assistez pas à Davos, vous êtes au bas de l'échelle. La position sociale, politique et intellectuelle dépend de l'adhésion. Il est important de comprendre que la Grande Réinitialisation signifie la réinstitutionnalisation du féodalisme.

Notez que nous sommes également dépossédés de notre nourriture et que les agriculteurs sont dépossédés de l'usage de leurs terres : "Pas d'agriculteurs, pas de nourriture : Will You Eat The Bugs" est un documentaire original d'EpochTV (https://www.theepochtimes.com/epochtv/nofarmersnofood-5390883)qui expose l'agenda caché derrière les "politiques vertes" mondiales, les histoires inédites d'agriculteurs contraints de cesser leur activité, les perturbations que cela aura sur notre approvisionnement alimentaire, et pourquoi les insectes comestibles sont soudainement mis en avant comme une "solution verte mondiale"*.

Roman Balmakov, animateur de l'émission "Facts Matter" sur EpochTV, enquête sur l'évolution rapide du paysage de notre source alimentaire mondiale, l'industrie agricole, en interrogeant des agriculteurs aux Pays-Bas, au Sri Lanka et aux États-Unis. Il s'agit de la prochaine crise mondiale qui est ignorée par les médias du monde entier.

Traduit de l'américain par Rouge et Blanc avec DeepL

Source: https://www.paulcraigroberts.org/2024/04/16/the-great-dispossession-part-3/

* NDLR. Le squelette (externe) des insectes est constitué de chitine, une substance hautement conductrice d'électricité. Incorporer des insectes ou de la poudre d'insectes à l'alimentation humaine peut favoriser la conductibilité électrique du corps humain, par exemple avec la 5G, si l'on veut créer une interaction avec les "vaccins" ou autres moyens (nourriture industrielle) incorporant des nanotechnologies.