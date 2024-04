Paul Craig Roberts: La grande dépossession. 1e partie

11 avril 2024

La grande dépossession, partie 1

Paul Craig Roberts

Quelques définitions : un "titulaire de compte", c'est vous, votre IRA, votre plan de retraite, vos investissements en actions et en obligations détenus auprès d'un "fournisseur de compte", d'un "intermédiaire" ou d'une "institution de dépôt" comme Merrill Lynch, Schwab, Wells Fargo. Un "titulaire de droits" est la définition de la personne dont le droit de propriété sur ses actifs financiers a été subordonné aux créances des "créanciers garantis" de l'institution où vous avez vos comptes. Comprenez bien que la dépossession dont je parle est votre dépossession.

Klaus Schwab nous dit que dans la Grande Réinitialisation que le Forum économique mondial nous prépare, "vous ne posséderez rien et vous serez heureux". Eh bien, nous ne possédons déjà rien. Nos dépôts bancaires, nos actions et nos obligations, au cas où l'institution dépositaire aurait des problèmes, appartiennent aux créanciers de l'institution dépositaire, pas à nous. Tous les actifs sont mis en commun et servent de garantie, qu'ils soient ou non étiquetés "ségrégués".

Vous vous souvenez peut-être que lors de la dernière crise financière, on nous a dit qu'il n'y aurait plus de renflouement et qu'à l'avenir, il y aurait des renflouements. On parle de renflouement lorsque la création monétaire de la banque centrale sauve les institutions financières en difficulté. On parle de bail-in lorsque les actifs des déposants sont utilisés pour ces sauvetages.

David Rogers Webb, un acteur expérimenté des marchés financiers, l'explique dans The Great Taking en 72 pages faciles à lire, plus un prologue de 25 pages expliquant qui il est et une réponse de 20 pages de la Fed de New York aux questions du Groupe de sécurité juridique de la Commission européenne. The Great Taking est disponible chez Lulu au prix de 10 $ et est accessible gratuitement en ligne :

https://img1.wsimg.com/blobby/go/1ee786fb-3c78-4903-9701-d614892d09d6/taking-feb24-screen2.pdf

La perte des droits de propriété sur les actifs financiers concerne l'ensemble du monde occidental. La réécriture des droits de propriété financière semble être l'œuvre des organismes de réglementation, et non des législateurs qui semblent l'ignorer.

Non, il ne s'agit pas d'une théorie du complot. Les autorités de régulation ont procédé à des modifications juridiques dont les acteurs des marchés financiers ne sont pas conscients. L'objectif de M. Webb est de sensibiliser le public, et c'est la raison pour laquelle il a mis son livre à disposition gratuitement.

À la suite de ces changements, qui semblent avoir été apportés par les autorités de régulation financière plutôt que par des législateurs élus, les individus n'ont plus de droits de propriété sur "leurs" titres. Les "propriétaires" ont désormais des "droits de jouissance", ce qui signifie qu'ils ont des droits proportionnels sur les titres qui restent dans l'institution de dépôt après que les créanciers garantis ont été satisfaits. En réalité, "vos" titres et vos dépôts bancaires ne sont plus reconnus par la loi comme votre propriété personnelle si l'institution dépositaire - la banque ou, par exemple, Merrill Lynch - connaît des difficultés financières. Votre "propriété" est grevée en tant que garantie pour les créanciers garantis qui sont en fait les propriétaires. Apparemment, cette mesure a été prise par les autorités de régulation pour étayer le complexe des produits dérivés, qui dépasse de plusieurs magnitudes le PNB mondial, ou peut-être que l'exposition aux produits dérivés a servi d'excuse pour mettre en place la Grande Réinitialisation dans laquelle "vous ne posséderez plus rien". En effet, certaines banques parmi les plus grandes du monde ont une exposition aux produits dérivés de la taille du PIB mondial.

On peut se demander pourquoi les autorités de régulation ont permis qu'une chose aussi dangereuse et irresponsable se produise.

En d'autres termes, "vos" titres servent de garantie aux créanciers des institutions de dépôt. Votre droit sur "votre" propriété prend fin à la minute où l'institution de dépôt connaît des difficultés financières.

Les communications entre la New York Federal Reserve Bank et le Legal Certainty Group de la Commission européenne, ainsi que la procédure judiciaire résultant de la faillite de Lehman Brothers, ont établi la certitude juridique que les créanciers garantis sont habilités à s'emparer immédiatement des actifs des clients en cas de défaillance du dépositaire.

Des dépositaires centraux nationaux de titres (tous sont désormais mis en commun, aucun n'est détenu au nom du "propriétaire" ou séparé) sont désormais établis et reliés au dépositaire international afin que les titres puissent être instantanément livrés dans le monde entier pour répondre aux demandes des créanciers garantis. En fait, les méga-banques sont des "créanciers privilégiés".

Vous pourriez penser que votre argent, vos actions et vos obligations sont en sécurité si vous utilisez comme dépositaire l'une des "banques trop grandes pour faire faillite". Vous vous trompez. La Réserve fédérale autorise les grandes banques à créer des filiales qui détiennent des dépôts, et la Réserve fédérale autorise les grandes banques à transférer leurs produits dérivés à ces mêmes filiales. De cette manière, la banque elle-même reste à flot. Seules ses filiales détenant votre argent et vos titres sont anéanties en cas de krach.

Au risque de trop promettre, car même pour une personne de mon éducation et de mon expérience, il est difficile de se faire une idée de l'énormité de ce qui a été mis en place, j'espère que cet article, que vous venez de lire, sera la première partie d'une série en trois parties, la deuxième partie étant un aperçu des changements réglementaires qui ont volé nos droits de propriété financière, et la troisième partie étant les implications de l'augmentation des taux d'intérêt par la Réserve fédérale après 15 ans de taux quasi nuls, réduisant ainsi à néant la valeur des actifs financiers détenus dans les portefeuilles. Nous sommes confrontés à la perspective de la pire crise financière de l'histoire "résolue" par l'introduction de l'argent numérique qui place le contrôle total entre les mains du pouvoir politique et de ses maîtres.

Traduit de l'américain par Rouge et Blanc avec DeepL.

Source: https://www.paulcraigroberts.org/2024/04/11/the-great-dispossession/