Paul Craig Roberts: Le Texas est en train de devenir un État démocrate "woke"

18 avril 2024

Le Texas est en train de devenir un État démocrate "woke"

Paul Craig Roberts

Le régime Biden utilise l'argent fédéral pour soudoyer les Aggies, l'Université A&M du Texas, afin qu'ils trouvent des moyens de promouvoir "l'embauche basée sur la race" dans les écoles publiques.

https://texasscorecard.com/investigations/texas-am-advancing-race-based-hiring-in-schools/

Peut-être vous souvenez-vous ou avez-vous entendu dire que Martin Luther King et le mouvement des droits civiques voulaient que l'on juge "les gens par leur caractère et non par la couleur de leur peau". Autrefois peut-être, mais cela fait bien longtemps. Depuis un demi-siècle, la couleur de la peau est privilégiée, si elle n'est pas blanche, dans les admissions à l'université, l'emploi et la promotion.

Les féministes se sont emparées de ce système et le sexe féminin a également été privilégié.

Cela ne veut pas dire que les Noirs et les femmes ne sont pas qualifiés pour leur poste. Nombre d'entre eux le sont. Il s'agit de dire qu'ils occupent leur poste en dépit de leurs qualifications parce qu'ils constituent une catégorie privilégiée devant la loi, ce qui constitue une violation totale de la Constitution américaine et de son 14e amendement.

L'accent mis sur la "diversité" l'a emporté sur le système fondé sur le mérite dans lequel je suis né et j'ai grandi. Aujourd'hui, le mérite est considéré comme raciste, comme un outil de la suprématie blanche. De nombreux programmes destinés aux étudiants doués et des écoles secondaires pour les élèves en difficulté ont été fermés parce que deux rares Noirs sont qualifiés, et que la faible présence de Noirs viole le caractère sacré de la "diversité" et de l'"équité".

Un pays dont l'éducation, l'emploi et la promotion sont basés sur la diversité et non sur le mérite est un pays qui échoue, et il est certain que l'Amérique est depuis longtemps un pays qui échoue. Par exemple, nous avons aujourd'hui des nominations "diversifiées" à des postes de procureurs et de procureurs généraux, ainsi qu'à des postes de juges qui ne comprennent pas que la loi est un bouclier pour le peuple, mais qui la considèrent comme une arme à utiliser contre les parties désapprouvées. Nous voyons l'effondrement total de la justice en Amérique dans les nombreux exemples de procès-spectacles staliniens des démocrates contre le président Trump et contre les prétendus "insurgés" qui ont assisté au rassemblement de Trump....

Pour les quelques personnes restantes de ma génération, il est étonnant que le mérite, qui a fait la grandeur de l'Amérique et une échelle de mobilité ascendante, ait été officiellement mis de côté pour la "diversité" dans laquelle l'avancement est basé sur la couleur de la peau, le sexe ou le genre autoproclamé et non biologique.

Ceux qui ont créé cette situation déplorable se sont-ils jamais demandé comment une société médiocre non fondée sur le mérite peut être une superpuissance, une unipolaire, une hégémonie dont l'existence exceptionnelle et indispensable lui donne droit à l'hégémonie sur le monde ?

La Chine, qui accueille l'essentiel de l'industrie manufacturière américaine, doit s'étonner de l'illusion américaine.

La Russie, dont la puissance et l'économie ont été considérablement renforcées par les sanctions américaines aveugles, doit se demander si les États-Unis peuvent même être considérés comme un adversaire.

Même l'Iran ne craint plus les États-Unis.

Si vous avez la malchance de vivre à New York ou dans d'autres villes bleues, votre maison et vos biens locatifs peuvent vous être volés par la vague massive et continue d'immigrants envahisseurs des démocrates qui peuvent occuper votre propriété en votre absence et occuper vos biens locatifs entre deux baux sans que vous puissiez les expulser.

Indépendamment de la réalité dans laquelle ils vivent, de nombreux Américains continuent de voter pour les démocrates. Lorsqu'un peuple vote pour sa propre destruction, il est clair que le pays est fini.

La ville de Fort Worth, au Texas, a mis en place un "programme de sensibilisation culturelle" intitulé "Diversity Matters Champions". Le département de la diversité et de l'inclusion de la ville dresse une liste d'événements, tels que le Mois de la fierté LGBT, le Dix juin et le Mois de l'héritage hispanique. Si un employé municipal assiste à cinq événements, il sera considéré comme un "champion de la diversité" et pourra prétendre à une promotion.

https://texasscorecard.com/local/fort-worth-employees-can-become-dei-champions/

Telle est l'Amérique d'aujourd'hui. Les jeunes sont perdus pour nous, parce qu'ils ne sont plus éduqués dans les vertus d'une société libre, mais on leur fait de la propagande contre la suprématie blanche. En outre, la liberté que ma génération a connue a presque disparu, de sorte que les jeunes Américains ne connaissent pas la liberté.

Comment réparer cela ? Comment ressusciter la liberté ? Pas dans les écoles publiques. Les départements d'"éducation" des universités produisent des crétins éveillés et aliénés contre leur pays. Les facultés de droit produisent des diplômés aliénés qui considèrent la Constitution américaine comme un document raciste et des procureurs qui considèrent la loi non pas comme un bouclier du peuple, mais comme une arme à brandir contre le peuple.

Tout cela est grave et vrai. Il n'y a pas de pays libre ici.

Comme le montrent clairement les parties 1, 2 et 3 de La Grande Dépossession, l'indépendance qui nous reste est sur le point de prendre fin.

Traduit de l'américain par Rouge et Blanc avec DeepL.

Source: https://www.paulcraigroberts.org/2024/04/18/texas-is-being-turned-into-a-woke-democrat-state/