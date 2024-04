Paul Craig Roberts: La grande dépossession, partie 2

15 avril 2024

La grande dépossession, partie 2

Paul Craig Roberts

Dans la première partie (https://www.paulcraigroberts.org/2024/04/11/the-great-dispossession/), j'ai indiqué que nous ne possédons déjà plus rien. La réponse immédiate des lecteurs est : que pouvons-nous faire pour éviter la dépossession ? De prime abord, la réponse peut sembler être une propriété sans dette et la possession personnelle d'or et d'argent. Toutefois, si l'objectif est que nous ne possédions rien et que nous soyons contrôlés par un régime de monnaie numérique, ces actifs seront également saisis.

Selon M. Webb, si les milliardaires et les grandes institutions financières peuvent être informés de la situation, ils pourraient informer le Congrès des modifications apportées à la réglementation et l'obliger à utiliser son pouvoir législatif pour annuler ces modifications. Après tout, s'il n'y a pas de propriété financière privée, il n'y a personne pour contribuer aux élections du Congrès. Les dons des milliardaires pour les campagnes électorales permettent d'élire les politiciens, et ce que les changements réglementaires font aux milliardaires, c'est de les réduire à la même pauvreté qu'un sans-abri. Pour les grandes institutions financières telles que Merrill Lynch, Schwab, etc., ces changements signifient la fin de leur existence. M. Webb espère que l'influence combinée de tous ces acteurs permettra d'annuler les changements réglementaires. La question est de savoir s'il est possible de sensibiliser le public. Le sort du Congrès est également en jeu. Dans la Grande Réinitialisation, il n'y a pas de contribution des citoyens et le Congrès n'a aucune fonction.

Comme dans tous mes écrits, j'essaie de sensibiliser les gens. Il ne fait guère de doute que le messager sera abattu.

L'objectif de la deuxième partie est d'exposer les modifications réglementaires qui ont été apportées et qui ont transformé notre propriété d'actifs financiers en propriété de "créanciers garantis". Webb parle de changements juridiques, ce qu'ils sont, mais selon ma lecture, il s'agit d'une action réglementaire et non législative. Webb affirme que ces changements sont mondiaux, mais il ne décrit que la manière dont les États-Unis et l'Union européenne ont procédé à ces changements pour eux-mêmes. Je ne peux pas imaginer que la Russie, la Chine, l'Iran et toutes les parties du monde qui ne font pas partie du système financier occidental soient parties prenantes à la dépossession, en particulier sous le régime des sanctions. Selon moi, la dépossession qui nous attend se limite au monde occidental et à ses pays captifs. Par mondial, Webb entend peut-être les opérations mondiales des organisations financières du monde occidental.

Tout d'abord, quelques définitions : un "titulaire de compte", c'est vous, votre IRA, votre plan de retraite, vos investissements en actions et en obligations détenus auprès d'un "fournisseur de compte", d'un "intermédiaire" ou d'une "institution de dépôt" telle que Merrill Lynch, Schwab ou Wells Fargo. Un "titulaire de droits" est la définition de la personne dont le droit de propriété sur ses actifs financiers a été subordonné aux créances des "créanciers garantis" de l'institution où vous avez vos comptes. Comprenez bien que la dépossession dont je parle est la vôtre.

Comme indiqué dans la première partie, les titres d'un pays sont mis en commun dans un dépositaire central de titres (DCT). Chaque DCT national est relié au dépositaire international de titres (DID) qui, selon les termes d'un rapport de 2013 du Comité de la Banque des règlements internationaux sur le système financier mondial, met à la disposition des "créanciers garantis" toutes les garanties disponibles (toutes nos actions et obligations) et assure la mobilité transfrontalière des garanties du "donneur de garantie" au "preneur de garantie". Oui, ces termes sont explicitement utilisés, ce qui indique que l'on reconnaît qu'il y a vol.

M. Webb écrit que ces accords ont été "conçus et délibérément exécutés pour transférer le contrôle des garanties aux plus grands créanciers garantis derrière le complexe des produits dérivés". C'est le subterfuge, la finalité de tout cela".

Pour parvenir à ces accords, il a fallu de nombreuses années et de nombreux changements réglementaires qui n'ont pas impliqué les acteurs des marchés financiers (vous) dans les décisions. Les différences entre les droits de propriété financière aux États-Unis et dans certains pays européens constituaient un obstacle particulier qui nécessitait une "harmonisation" de l'Europe avec les États-Unis. Le premier effort n'a été signé que par les États-Unis, la Suisse et l'île Maurice. L'UE n'a pas signé, car dans certains pays membres de l'UE (Suède, Finlande, par exemple), les acheteurs de titres avaient des droits de propriété inviolables fondés sur l'ancien principe juridique de la lex rei sitae.

Webb décrit, en citant les documents, la façon dont ce blocage a été contourné en dix ans.

La création de la mobilité transfrontalière des garanties a commencé avec le passage, par la Depository Trust Corporation, des certificats d'actions physiques détenus au nom du propriétaire à des inscriptions en compte. Une "crise de la paperasserie" a été provoquée par la nécessité de traiter des transactions portant sur des actions détenues individuellement.

Ensuite, le code commercial uniforme des États-Unis a été discrètement modifié pendant de nombreuses années sans qu'un acte du Congrès ne soit nécessaire. Voici les changements :

La propriété des titres a été remplacée par un nouveau concept juridique, celui du "droit sur titre", qui est une créance contractuelle garantissant une position très faible en cas d'insolvabilité du fournisseur du compte.

Tous les titres sont détenus sous la forme d'un pool non ségrégué. Les titres utilisés comme garantie et ceux dont l'utilisation est restreinte sont conservés dans le même pool.

Tous les titulaires de comptes, y compris ceux qui ont interdit l'utilisation de leurs titres en tant que garantie, doivent, en vertu de la loi, ne recevoir qu'une part proportionnelle des actifs résiduels.

La "revindication", qui consiste à reprendre ses propres titres en cas d'insolvabilité, est absolument interdite.

Les fournisseurs de comptes peuvent légalement emprunter des titres mis en commun pour garantir des opérations et des financements pour compte propre.

La "sphère de sécurité" garantit aux créanciers garantis un droit prioritaire sur les titres mis en commun, avant les titulaires de comptes.

Selon M. Webb, "la priorité absolue des créanciers garantis sur les titres des clients mis en commun a été confirmée par les tribunaux".

Webb reproduit la réponse de la Banque fédérale de réserve de New York aux questions du Groupe de sécurité juridique de la Communauté européenne sur le nouveau système que Washington était en train de développer. La Fed a été interrogée sur le fait de savoir si les investisseurs ont des droits attachés à des titres particuliers dans le cadre d'un pool de titres. La Fed de New York a répondu "non".

Il a été demandé à la Fed si les investisseurs sont protégés contre l'insolvabilité d'un intermédiaire, d'un dépositaire ou d'un fournisseur de compte. La Fed de New York a répondu que "les créanciers ont priorité sur les créances des titulaires de droits".

Il a été demandé à la Fed si les créanciers avaient toujours la priorité si la défaillance impliquait une faute, une négligence ou un manquement similaire aux obligations de l'intermédiaire. La Fed de New York a répondu : "En ce qui concerne le droit du titulaire du droit sur les actifs financiers crédités à son compte de titres : indépendamment de la faute, de la fraude ou de la négligence de l'intermédiaire en valeurs mobilières, en vertu de l'article 8, le titulaire du droit n'a qu'une part proportionnelle du droit de l'intermédiaire en valeurs mobilières sur l'actif financier en question.

En bref, les comptes omnibus regroupent les actifs de sorte que les titres individuels ne peuvent pas être identifiés à des investisseurs spécifiques. En cas de faillite du fournisseur du compte, les clients se retrouvent avec une simple créance contractuelle et doivent s'aligner sur tous les autres créanciers non garantis.

L'objectif d'utiliser tous les titres comme garantie a été atteint. "Des systèmes complets de gestion des garanties ont été mis en place pour assurer le transport transfrontalier de tous les titres par l'intermédiaire des liens obligatoires entre les DCT, les DICS et les CCP (où se concentre le risque du complexe des produits dérivés), et jusqu'aux créanciers garantis qui prendront les garanties en cas de faillite des CCP, après s'être assurés que leur prise d'actifs ne pourra pas être contestée juridiquement".

Néanmoins, deux problèmes subsistent. Que se passe-t-il si les pools de garanties sont insuffisants pour couvrir les réclamations des créanciers garantis et quel est le risque de faillite d'une CCP (Central Clearing Party) ?

Le rapport 2013 du Comité financier mondial de la Banque des règlements internationaux indique que si les garanties mises en commun (nos actions et nos obligations) sont insuffisantes pour empêcher l'effondrement du système financier (par lequel on entend apparemment les mégabanques), il faut alors transformer les actifs non collatéraux en garanties. Ce qu'est le non-collatéral et comment il est transformé n'est pas clair. Le rapport du Comité mondial des fonds propres de la BRI indique que "certains acteurs du marché peuvent avoir besoin d'échanger des titres disponibles, mais non éligibles [en tant que garantie], contre d'autres titres qui répondent aux critères d'éligibilité [en tant que garantie] afin de remplir leurs obligations en matière de garantie. La réalisation d'opérations pour parvenir à ce résultat a été définie comme une 'transformation de la garantie'".

M. Webb écrit : "La transformation des garanties consiste simplement à grever tous les types d'actifs des clients dans le cadre de contrats de swap, qui finissent dans le complexe de produits dérivés. Cela se fait à l'insu des clients, à qui l'on a fait croire qu'ils possédaient ces titres en toute sécurité, et ne sert aucunement les intérêts de ces clients".

En tant que secrétaire adjoint au Trésor, mon domaine de compétence était la gestion de l'économie nationale, et ma tâche consistait à remplacer la politique keynésienne de gestion de la demande qui avait abouti à la "stagflation" par une politique de l'offre. De plus, c'était il y a 40 ans, avant l'ère des produits dérivés qui dépassent plusieurs fois la taille du PIB mondial et, si j'ai bien compris, la valeur combinée de toutes les actions et obligations du monde occidental. Je ne peux donc pas fournir de réponse. Webb n'explique pas, pas plus que le comité de la BRI, comment davantage de garanties sont créées lorsque les accumulations mises en commun de toutes les actions et obligations sont insuffisantes pour répondre aux demandes des créanciers garantis. Mais ce n'est pas grâce à la création de monnaie par la banque centrale.

Dans le cadre de la nouvelle disposition, une partie centrale de compensation (CCP) assume le risque de contrepartie entre les parties à une transaction et assure la compensation et le règlement. La contrepartie centrale a "les obligations du participant compensateur défaillant". Que se passe-t-il donc en cas de défaillance d'une contrepartie centrale ? La réponse semble être l'Armageddon financier. "Si une grande contrepartie centrale est en difficulté en raison de la défaillance de ses membres, nous serons confrontés à une crise bancaire", déclare Benoît Gourisse, directeur principal de la politique publique européenne à l'ISDA.

La Depository Trust & Clearing Corporation déclare qu'elle n'a pas de solution à la sous-capitalisation des contreparties centrales.

Webb conclut que les CCP sont délibérément sous-capitalisées et conçues pour échouer.

Dans la troisième partie, nous examinerons les conséquences probables de la crise financière qui s'annonce.

Traduit de l'américain par Rouge et Blanc avec DeepL.com

Source:https://www.paulcraigroberts.org/2024/04/15/the-great-dispossession-part-2/