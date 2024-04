Paul Craig Roberts: L'Amérique a une économie du Tiers-monde

8 avril 2024

L'Amérique a une économie du Tiers monde

Paul Craig Roberts

Le rapport sur l'emploi de vendredi, nous dit la presse financière, "a dépassé les prévisions", avec un gain mensuel de 303 000 emplois par rapport à la moyenne de 231 000 au cours de l'année écoulée. L'économie de Biden prend de la vitesse.

En réalité, le rapport sur l'emploi montre que les États-Unis poursuivent leur effondrement dans le tiers-monde.

Une économie du premier monde se caractérise par une productivité élevée, une fabrication à forte valeur ajoutée et des emplois industriels. Une économie du Tiers-monde se caractérise par une faible productivité des services et des emplois gouvernementaux. Comme je l'indique depuis 30 ans, les États-Unis sont passés de la première à la troisième économie mondiale.

Le rapport sur l'emploi le montre. En mars, l'Amérique a perdu des emplois dans la première transformation des métaux, la fabrication de produits métalliques, la fabrication de machines, la fabrication de produits informatiques et électroniques, la fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques, la fabrication d'équipements de communication, la fabrication de semi-conducteurs et d'autres composants électroniques, la fabrication d'équipements, d'appareils et de composants électriques, la fabrication de meubles et de produits connexes, la fabrication de denrées alimentaires, la fabrication de produits textiles, la fabrication de vêtements, la fabrication de produits en plastique et en caoutchouc, la fabrication de produits en cuir et de produits apparentés.

190 000 de ces emplois se situent dans le secteur des services et 71 000 dans celui des administrations publiques. En d'autres termes, 86 % des gains d'emplois reflètent le modèle du tiers monde. Les emplois dans les services concernent le commerce de gros et de détail, les soins de santé et l'assistance sociale, ainsi que les serveuses et les barmans.

Les emplois de haute technologie que l'on nous a promis en échange de la délocalisation de l'industrie manufacturière américaine sont à peine visibles et n'ont certainement pas offert d'opportunités aux travailleurs de l'industrie manufacturière déplacés. En outre, la plupart des emplois technologiques - IA, robotique, logiciels - visent à évincer les humains de la main-d'œuvre.

La délocalisation de l'industrie manufacturière américaine a détruit la classe moyenne, les budgets des États et des collectivités locales, les échelles de mobilité ascendante, et a concentré la richesse du pays sur un pour cent de la population.

Ce 1% représente un éventail de richesses extrêmement large, allant de 11 millions de dollars à 200 000 millions de dollars, ce qui ne constitue certainement pas des positions de richesse comparables. La différence est la même qu'entre 11 et 200 000 dollars. La richesse américaine est concentrée entre les mains de multimilliardaires qui représentent un dixième d'un pour cent ou moins de la population.

Le signe révélateur d'une économie du Tiers-monde est la concentration des richesses entre les mains d'une infime minorité. Aux États-Unis, on appelle cela la "démocratie". Et l'augmentation du nombre d'emplois dans le Tiers-monde est présentée comme un progrès économique.

Ils ne cesseront jamais de nous mentir.

Traduit de l'américain par Rouge et Blanc avec DeepL

Source: https://www.paulcraigroberts.org/2024/04/08/america-has-a-third-world-economy/