Senateur (QL, Australie) Malcolm Roberts: Des ambitions climatiques pour un avenir non durable

J'ai récemment fait cette déclaration au Sénat pour souligner la folie du programme C40. Il s'agit d'un effort de collaboration de la part de nombreuses grandes villes du monde qui ont été capturées par le monolithe des Nations unies et leurs bailleurs de fonds, les milliardaires prédateurs du monde entier.

Le C40 vise un "avenir sans carbone" et, bien entendu, il est soutenu par ceux qui tireront profit du programme.

En 2021, le maire de Londres, Sadiq Khan, a annoncé que 1000 villes et gouvernements locaux du monde entier avaient rejoint la "Course des villes vers zéro". Les mondialistes et leurs médias sont soutenus par un establishment politique captif au sein du parlement et de la bureaucratie.

Le principal résultat du C40 sera une augmentation massive de la fiscalité pour financer l'appareil de contrôle du programme. Cela nécessitera des réductions substantielles de la souveraineté personnelle, en supprimant la liberté de mouvement, la liberté d'expression et la liberté de décider comment et où vous dépensez votre propre argent.

Le C40 vise à donner plus d'argent et de pouvoir aux autocrates du gouvernement, en laissant moins aux Australiens ordinaires. Beaucoup moins.

En bref, le projet C40 va réglementer et taxer les individus pour les réduire au servage.

Le duopole Lib-Lab et les Verts promeuvent cet agenda depuis vingt ans.

Seule One Nation s'oppose aux Nations Unies, au Forum économique mondial et à l'Organisation mondiale de la santé, tous voués à accroître leur pouvoir et à réduire votre liberté.

Transcription

En tant que serviteur des nombreuses personnes différentes qui composent notre communauté du Queensland, j'attire l'attention du Sénat sur C40 Cities, une autre campagne menée par les milliardaires prédateurs qui dirigent le monde, visant à détruire notre niveau de vie et à voler tout ce que nous possédons pour eux-mêmes, tout cela au nom de la sauvegarde de la planète. C40 Cities est un produit des suspects habituels - les milliardaires Michael Bloomberg et George Soros, et l'initiative Clinton. Sydney et Melbourne ont déjà adhéré à l'initiative.

Alors qu'il appelle les gouvernements du monde entier à faire davantage pour lutter contre le changement climatique, Michael Bloomberg fait le contraire. En 2022, il a effectué 702 vols à bord de ses cinq jets, parcourant 810 000 kilomètres, consommant 1,2 million de litres de kérosène et, pour ceux qui comptent, produisant 3 200 tonnes de dioxyde de carbone. La destination numéro 1 de Bloomberg n'était pas le Soudan ou l'Afghanistan, où son argent pourrait réellement aider les gens ; sa destination préférée était les Bahamas.

Voici les objectifs les plus ambitieux du C40 pour 2030, dans sept ans à peine. Il s'agit de réduire de 56 % la consommation d'acier et de ciment. Il s'agit d'augmenter de 20 % le nombre de personnes dans chaque bâtiment - et le gouverneur de la Reserve Bank a récemment fait un commentaire similaire. Il s'agit d'éliminer - oui, d'éliminer ! - la consommation de viande et de produits laitiers. On limite l'achat de nouveaux vêtements à trois par an - trois, c'est-à-dire trois paires de sous-vêtements. Les déchets alimentaires doivent être réduits de 75 %, principalement dans les foyers. Nous ferons nos courses une fois par semaine, nous achèterons notre ration dans des magasins de vrac et nous mangerons tout ce que nous achetons ou nous mourrons de faim jusqu'à notre prochain jour de courses. Il y aura une monnaie numérique programmable pour garantir le respect des règles.

Ces règles sont pour vous, pour nous, pas pour les élites et leur nomenklatura, leurs hommes de main dans les médias, les universités, la bureaucratie et la politique. Les règles ne s'appliquent jamais à ceux qui les établissent.

One Nation s'oppose au servage. One Nation œuvre pour la liberté, les droits fondamentaux et le libre choix.

Traduit de l'anglais par Rouge et Blanc avec Deepl.

Source: https://www.malcolmrobertsqld.com.au/climate-ambitions-for-an-unsustainable-future/