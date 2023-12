Saint François d'Assise: Lettre aux chefs des peuples

"On s'accorde à dater cette lettre de 1220 environ. François, de retour de Palestine où il avait été impressionné par le chant des muezzins, aurait voulu acclimater en Europe un signal de louange similaire. En outre, l'insistance sur le Corps et le Sang du Christ est caractéristique de sa campagne de "tracts eucharistiques" datant de la même époque (lettre aux clercs, à tout l'Ordre, aux custodes).

Avec ce texte, c'est l'imperturbable spontanéité et l'audace apostolique de saint François qui éclatent au grand jour: le même élan qui lui suggérait sa démarche auprès du sultan d'Égypte pour le convertir, ou auprès de l'Empereur pour lui recommander les alouettes, le porte à s'adresser à tous les édiles municipaux."

1. À tous les podestats et consuls, juges et gouverneurs en tout lieu de l'univers, et à tous ceux auxquels cette lettre parviendra,

le frère François, votre petit et méprisable serviteur dans le Seigneur Dieu, vous souhaite à tous salut et paix.

2. Réfléchissez, et voyez que le jour de la mort est proche. 3 Je vous en supplie donc, avec tout le respect dont je suis capable: que les affaires et les soucis de ce monde ne vous fassent pas oublier le Seigneur ni vous détourner de ses commandements: car tous ceux qui l'oublient et se détournent de ses commandements sont maudits, et lui-même à son tour les oubliera. 4 Et quand viendra le jour de leur mort, tout ce qu'ils pensaient posséder leur sera enlevé. 5 Plus ils furent savants et puissants en ce monde, plus ils auront de tourments à subir dans l'enfer.

6. Aussi je vous conseille avec insistance, à vous mes seigneurs, de rejeter au second plan toute préoccupation et tout souci, et de recevoir volontiers le très saint Corps et le très saint Sang de notre Seigneur Jésus-Christ, en souvenir de lui. 7 À l'intention du peuple qui vous est confié, rendez au Seigneur ce témoignage de vénération: chaque soir faites proclamer par un crieur public, ou avertissez par quelque autre signal, que tout le peuple ait à rendre louange et grâces au Seigneur Dieu tout puissant. 8 Si vous ne faites pas tout cela, sachez que vous devrez rendre compte au jour du Jugement devant le Seigneur votre dieu Jésus-Christ.

9 Ceux qui conserveront cet écrit et le mettront en pratique, qu'ils sachent qu'ils sont bénis du Seigneur.

Source: Les écrite de saint François - de sainte Claire d'Assise. Nouvelle traduction du F. Damien Vorreux. Éditions franciscaines, 9, rue Marie-Rose, Paris 14e (1982).