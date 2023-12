Paul Craig Roberts: La crise politique américaine

La rédaction de GEOFOR a demandé à Paul Craig Roberts, président de l'Institute for Political Economy (USA), docteur en économie et sous-secrétaire au Trésor dans l'administration Reagan, de donner son avis sur la situation politique aux Etats-Unis et de dire si un candidat autre que Biden pourrait mener une politique américaine plus raisonnable vis-à-vis du reste du monde, et voici sa réponse.

La politique américaine est en crise. Les preuves sont accablantes que M. Biden n'a pas été élu mais qu'il a été porté à la présidence par le biais d'une élection volée, et les preuves sont accablantes que les démocrates et le régime de M. Biden tentent d'empêcher le retour de M. Trump à la présidence en essayant de le détruire par le biais de quatre faux procès pour crime et de plusieurs poursuites civiles. Il s'agit d'une instrumentalisation sans précédent du droit à des fins politiques, comparable aux procès de purge des bolcheviks de Staline. La conséquence finale n'est pas claire. Toutefois, les citoyens ne sont pas dupes. Trump reste le principal candidat à la présidence.

Trump a reçu plus de voix lors de sa réélection que lors de son premier mandat. Biden, dont le soutien était si faible qu'il n'a pas fait campagne, parce que l'absence de gens à ses rassemblements était embarrassante, a été crédité de plus de voix que n'importe quel candidat démocrate dans l'histoire, 10 millions de plus qu'Obama, plus qu'Hillary. Le total des voix de Biden indique un niveau élevé de soutien de la part des électeurs, dont on n'a vu aucun signe. Il n'y a pas eu d'enthousiasme visible pour Biden. Pourtant, il a obtenu un nombre de voix sans précédent.

Le régime Biden est donc un gouvernement illégitime. Il n'est pas permis de le dire. Les médias ne le permettent pas. Des poursuites judiciaires, voire des mandats d'arrêt, sont intentés contre les personnes qui affirment ou apportent la preuve que l'élection a été volée. De cette manière, ceux qui ont volé les élections utilisent leur contrôle sur la loi et les poursuites judiciaires pour protéger leur vol. Le vol ne s'est pas limité à la présidence. Il a également touché des représentants, des sénateurs et des gouverneurs républicains.

Trump a connu huit années de fausses poursuites - Russiagate, deux tentatives illégitimes de destitution, documents gate, stripper gate, insurrection du 6 janvier - qui ont abouti à son inculpation par les appareils judiciaires contrôlés par les démocrates à New York, dans le comté de Fulton en Géorgie et par le ministère américain de la justice. En outre, le procureur général démocrate de l'État de New York tente de voler l'empire immobilier de Trump. D'autres juges démocrates ont décidé que Trump pouvait être poursuivi en justice par toute personne affirmant avoir été "lésée" par un discours de Trump.

Trump a tous ces problèmes et ce stress pour deux raisons seulement : il a menacé le puissant complexe militaire/sécuritaire en menaçant de leur enlever leur ennemi en normalisant les relations avec la Russie, et il a menacé l'establishment au pouvoir, parfois appelé l'État profond, en déclarant son intention de leur prendre le pouvoir et de le rendre au peuple américain.

L'objectif de cette punition de Trump est d'envoyer haut et fort le message que tout futur président ou candidat à la présidence qui menacerait de quelque manière que ce soit l'establishment au pouvoir sera détruit.

Il est nécessaire de comprendre que ce qui se produit depuis des décennies aux États-Unis - en fait, dans toute la civilisation occidentale - est l'érosion du système de croyances qui est à la base de l'ordre social, politique et moral. L'Occident a été détruit, non pas par des espions ou des terroristes communistes, mais par ses propres intellectuels et éducateurs, cinéastes et historiens. L'enseignement universitaire et maintenant l'enseignement primaire expliquent la civilisation occidentale comme une entité raciste qui exploite les "gens de couleur". Cela s'est transformé en une diabolisation des Blancs, en particulier des hommes blancs hétérosexuels et gentils. Ils sont éliminés des postes de pouvoir et d'influence et remplacés par des femmes, des "personnes de couleur" et des personnes sexuellement perverses. De grandes entreprises comme Apple, Starbucks, IBM et même l'armée américaine ont annoncé publiquement que les embauches et les promotions d'hommes blancs étaient suspendues. Il s'agit d'une violation de la loi sur les droits civils et du 14e amendement de la Constitution américaine, mais rien n'est fait pour y remédier. Dans les juridictions où les démocrates contrôlent les conseils scolaires, la théorie critique de la race est utilisée pour enseigner aux enfants blancs qu'eux-mêmes et leurs parents sont des racistes qui doivent rendre la monnaie de leur pièce aux Noirs. On leur apprend qu'ils sont peut-être nés dans le mauvais corps. Des cliniques transgenres ont vu le jour, dans lesquelles les jeunes femmes subissent une ablation des seins et les jeunes hommes sont castrés chimiquement. Les tentatives des parents d'interférer avec le lavage de cerveau de leurs enfants sont repoussées.

Il est nécessaire de comprendre que le Congrès et le Président ne sont pas responsables devant les électeurs. Plus que les votes, ce sont les contributions à la campagne qui mènent à l'élection qui sont importantes. La Chambre des représentants, le Sénat et le Président sont élus sur la base des sommes considérables versées par les riches et puissants intérêts financiers et économiques, tels que le complexe militaro-sécuritaire, Wall Street, les industries pharmaceutiques, énergétiques, agroalimentaires et autres. Les élus doivent se conformer aux intérêts de ceux qui fournissent l'argent, faute de quoi l'argent ira à leurs adversaires lors de la prochaine élection. Le milliardaire juif George Soros utilise son argent pour nommer des procureurs généraux démocrates partisans et agressifs qui s'en prennent aux républicains.

Le résultat est que les Républicains ne peuvent pas défendre Trump, parce que l'establishment ne veut pas que Trump soit défendu.

Il faut comprendre que les États-Unis ne sont pas une nation. C'est une tour de Babel. D'innombrables millions d'immigrés envahisseurs entrent illégalement dans le pays chaque année, année après année, et rien ne peut être fait pour arrêter l'invasion. Les démocrates accueillent favorablement les envahisseurs car ils ont des moyens de les ajouter aux votes des démocrates. Les hommes d'affaires républicains accueillent favorablement les envahisseurs, car ils fournissent une main-d'œuvre bon marché et font baisser les salaires américains. Les deux partis politiques qui servent leurs intérêts à court terme sont en train de détruire l'Amérique. Les immigrants-envahisseurs submergent les systèmes scolaires, les installations médicales, la police et les systèmes de soutien des États et des localités touchés, ce qui les empêche de servir les intérêts de leurs obligations municipales.

Ainsi, vous voyez, le nombre de voix de tel ou tel candidat n'a pas d'importance.

Trump est poursuivi par des procureurs démocrates dans des tribunaux présidés par des juges démocrates dans des juridictions où il y a des jurys noirs démocrates. La loi est utilisée comme une arme pour écarter un président et un candidat à la présidence perçus par l'establishment comme une menace. Trump ne sera pas autorisé à être président. S'il n'est pas emprisonné, il sera assassiné, à moins que l'establishment ne pense pouvoir contrôler Trump en contrôlant ses nominations et en continuant à le harceler. Peut-être l'establishment pense-t-il que huit années de stress élevé sur un homme âgé ont fait des dégâts et qu'un peu plus de stress achèvera Trump.

Pour couronner le tout, le niveau de vie aux États-Unis est en baisse. Les emplois de la classe moyenne disparaissent, et la classe moyenne avec eux. De nombreux Américains ont deux ou trois emplois à temps partiel, sans retraite ni assurance maladie. Après l'effondrement de l'Union soviétique, les entreprises américaines ont commencé à délocaliser les emplois manufacturiers en Chine et en Asie. La Réserve fédérale, la banque centrale, sert les intérêts des grandes banques au détriment de tous les autres. En bref, les États-Unis sont devenus un pays dysfonctionnel.

Mais la politique étrangère est toujours entre les mains des néoconservateurs agressifs, qui s'accrochent toujours à leur programme d'hégémonie américaine, principalement pour contraindre la Russie et la Chine et pour ouvrir le Moyen-Orient à l'expansion israélienne.

Comme j'espère que cela est clair, les États-Unis sont instables sur toute la ligne. L'idée qu'une élection puisse corriger la situation est absurde.

Traduit de l'américain par Rouge et Blanc avec DeepL.

Source: https://www.paulcraigroberts.org/2023/12/18/the-american-political-crisis/