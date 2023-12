-Paul Craig Roberts: Le vrai Kissinger - Mes souvenirs d'Henry : Une interprétation différente de l'homme

1er décembre 2023

Le vrai Kissinger

Mes souvenirs d'Henry : Une interprétation différente de l'homme

Paul Craig Roberts

À 100 ans, Henry Kissinger a quitté le monde qu'il avait temporairement amélioré après avoir vu les néoconservateurs des régimes Clinton, George W. Bush, Obama, Trump et Biden anéantir ses réalisations.

Kissinger et le président Nixon étaient des hommes de paix. Ils ont hérité d'une guerre désastreuse - le Vietnam - qu'ils n'avaient pas contribué à déclencher. Le président John F. Kennedy avait l'intention d'arrêter la guerre avant qu'elle ne commence, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles il a été assassiné par la CIA, les chefs d'état-major interarmées et les services secrets. Il fallait résister à la menace soviétique, même au prix de la vie du président Kennedy et du traumatisme infligé à ce qui était encore à l'époque une nation libre.

Les présidents Nixon et Kissinger ont également dû relancer les efforts du président Kennedy pour désamorcer les dangereuses tensions de la guerre froide que la crise des missiles de Cuba et la guerre du Viêt Nam avaient fait remonter à la surface. La poursuite de la détente par l'administration Nixon a débouché sur l'accord de limitation des armes stratégiques et a créé une relation de travail entre Washington et Moscou. L'ouverture de Nixon à la Chine aurait pu éviter une nouvelle guerre. Les réalisations de Nixon et de Kissinger pour désamorcer la guerre froide sont restées inégalées jusqu'à ce que le président Reagan et le dirigeant soviétique Gorbatchev mettent fin à la guerre froide.

Le régime Clinton a violé la parole de l'administration de George H.W. Bush selon laquelle, en échange de l'autorisation de l'Union soviétique de réunifier l'Allemagne, les États-Unis ne déplaceraient pas l'OTAN d'un pouce vers l'Est. Tous les régimes américains qui ont suivi se sont retirés de tous les accords d'armement qui avaient réduit les tensions et créé un lien de confiance entre les superpuissances nucléaires. Ce lien est particulièrement important en raison des nombreuses fausses alertes émises par les systèmes d'alerte.

La conséquence du démantèlement du travail de Nixon, Kissinger et Reagan est l'absence totale de confiance aujourd'hui entre les États-Unis et la Russie. La situation actuelle est bien pire que celle des jours les plus sombres de la guerre froide.

En tant qu'initié, je sais bien que le problème des présidents conservateurs, tels que Nixon et Reagan, dans l'apaisement des tensions avec la Russie est que leur base conservatrice se méfie de l'effort. Je me souviens très bien que les efforts de détente de Reagan avec l'Union soviétique étaient suspectés par la base conservatrice de Reagan. Les conservateurs craignaient qu'une ancienne star de cinéma ne fasse pas le poids face à des communistes rusés et que l'Amérique en sorte perdante.

Nixon était confronté à un problème encore plus grave. Il était piégé par le régime du président Johnson dans une guerre gratuite qui ne pouvait être gagnée. Mais s'il partait sans avoir gagné, il mettait en danger sa base de soutien. Le problème de la base conservatrice est la raison pour laquelle Reagan et Nixon ont parlé de manière agressive, ce qui a amené la gauche à les considérer comme des bellicistes.

Le dilemme auquel Nixon et Kissinger ont été confrontés est à l'origine des bombardements sur le Cambodge. Ils cherchaient désespérément une situation leur permettant de sortir de la guerre sans que cela soit interprété comme une défaite par leur base politique. Ils essayaient d'utiliser la force pour parvenir à une sortie honorable, mais l'ennemi ne voulait pas la leur accorder.

La gauche, bien sûr, incapable de comprendre l'énigme, a interprété Nixon et Kissinger comme des criminels de guerre. Cette interprétation erronée s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui. Voir : https://www.counterpunch.org/2023/11/30/kissingers-bombing-campaign-likely-killed-hundreds-of-thousands-of-cambodians-and-set-the-path-for-the-ravages-of-the-khmer-rouge/

Aujourd'hui encore, je rencontre des conservateurs américains qui affirment que Reagan a gagné la guerre froide. C'est un non-sens. Reagan a dit à ceux d'entre nous qui étaient concernés que l'objectif était de mettre fin à la guerre froide, et non de la gagner.

Les conservateurs justifient Reagan comme le vainqueur de la guerre froide, comme l'homme qui a fait s'effondrer l'Union soviétique. L'Union soviétique s'est effondrée trois ans après le départ de Reagan. Personne, y compris la CIA, ne s'attendait à l'effondrement de l'Union soviétique. Le gouvernement américain a été pris au dépourvu. L'effondrement de l'Union soviétique s'est produit parce que des membres intransigeants du Politburo, qui craignaient que Gorbatchev ne se libéralise trop rapidement, ont assigné le président soviétique Gorbatchev à résidence. C'est l'arrestation de Gorbatchev qui a conduit à Eltsine et à l'effondrement de l'Union soviétique.

Henry Kissinger n'était pas un néoconservateur qui croyait à l'hégémonie des États-Unis sur le monde. Il croyait en la stabilité. La puissance américaine devait être utilisée pour maintenir la stabilité. À l'époque, il y avait encore des mouvements marxistes ou de prétendus éléments marxistes qui n'étaient souvent que des mouvements nationaux. Dans sa quête de stabilité, Kissinger a souvent renversé des régimes qu'il considérait comme déstabilisants. Mais sa raison était de maintenir la stabilité dans un monde dangereux.

