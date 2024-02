Paul Craig Roberts: entretien avec GEOFOR (01.02.2024)

La rédaction de GEOFOR a demandé à Paul Craig Roberts, président de l'Institute for Political Economy (USA), docteur en économie et sous-secrétaire au Trésor dans l'administration Reagan, de donner son avis sur les perspectives d'affrontement entre Israël et le Hamas, la probabilité d'une guerre entre les Etats-Unis et l'Iran, ainsi que sur l'avenir des BRICS et la crise constitutionnelle aux États-Unis.

GEOFOR : Dans vos publications, vous soulignez la nécessité d'un traité de défense mutuelle entre la Russie, la Chine et l'Iran. Quels avantages pratiques voyez-vous à une telle alliance ? La possibilité d'empêcher une frappe américaine sur l'Iran, soit directement, soit avec l'aide d'Israël ? Dans quelle mesure l'alliance trilatérale vous paraît-elle réaliste dans le contexte actuel ? D'autant plus que Pékin a évité pendant des décennies de prendre un tel engagement.

Paul Craig Roberts : Le conflit entre Israël et le Hamas s'est déjà étendu à Israël contre le Hamas et le Hezbollah, aux États-Unis et au Royaume-Uni contre les Houthis, et maintenant, avec l'attaque d'une base américaine en Jordanie, à la perspective d'une attaque américaine contre l'Iran ou contre des responsables iraniens. Nous aurons beaucoup de chance d'échapper à une attaque américaine contre l'Iran. Israël, qui exerce une influence extraordinaire sur la politique américaine au Moyen-Orient, pousse Washington depuis de nombreuses années à attaquer l'Iran. Une telle attaque bénéficie du soutien de la majorité du Congrès américain et est ardemment souhaitée par les alliés néoconservateurs d'Israël, tels que Victoria Nuland, qui occupent des postes puissants au sein du gouvernement américain. Il faudrait un miracle pour qu'une attaque américaine contre l'Iran ne déclenche pas une guerre majeure à laquelle la Russie et la Chine ne pourraient se soustraire.

Ma conclusion est qu'une action proactive est nécessaire pour empêcher une attaque contre l'Iran qui déclencherait probablement une confrontation mondiale majeure. Un traité de défense mutuelle annoncé par la Russie, la Chine et l'Iran empêcherait une attaque contre l'Iran. Les États-Unis, Israël et l'OTAN n'ont pas la capacité de mener une guerre contre trois pays puissants. Sans une telle alliance, la détermination d'Israël et de ses alliés néoconservateurs à Washington à étendre les frontières d'Israël en supprimant le soutien financier et militaire de l'Iran au Hezbollah et aux Houthis se traduira par une attaque contre l'Iran. C'est ce que tout le monde veut à Washington, sauf l'armée américaine, mais la décision ne sera pas prise par les militaires.

GEOFOR : Quelle est votre vision du traité bilatéral global russo-iranien, qui comprendra évidemment un volet défense. Peut-on le considérer comme un pas dans la direction dont nous avons parlé ? Est-il possible que la Chine s'y associe ?

Paul Craig Roberts : La question que vous soulevez est de savoir si le pacte entre la Russie et l'Iran répondra à ce besoin. Je ne dispose que de peu d'informations sur ce pacte. Je n'en ai vu aucune description sur les services d'information russes de langue anglaise tels que RT et Sputnik. Je n'ai pas vu de discussion à ce sujet, même dans les médias alternatifs. Ce pacte a-t-il été conclu ? Comporte-t-il un volet défense ou n'est-il qu'implicite ? Il semble que le pacte ait été annoncé avant d'être conclu et mis en place, ce qui inciterait les États-Unis à frapper l'Iran maintenant. Le pacte n'a pas fait l'objet d'une attention suffisante pour qu'une attaque des États-Unis contre l'Iran apparaisse comme une politique irréfléchie et imprudente. Ce pacte et sa signification ne font l'objet d'aucun débat de politique étrangère aux États-Unis.

En d'autres termes, il s'agit d'une autre réponse discrète de Poutine suggérant que le pacte n'a rien de menaçant. Seulement, cette fois-ci, il n'y a pas huit ans pour attendre la fin de l'accord de Minsk. Poutine n'a plus le temps d'avancer à petits pas. Ce qu'il faut, immédiatement à mon avis, c'est une conférence de presse conjointe très médiatisée de Poutine, de Xi et du dirigeant iranien pour dire qu'un traité de défense mutuelle est en vigueur et qu'une attaque contre l'un d'entre eux est une attaque contre tous. Une telle action proactive stopperait net la manœuvre américano-israélienne d'élargissement de la guerre.

Vous vous interrogez sur la Chine, dont le gouvernement préfère les mots aux actes. En voyant Washington remuer la marmite de Taïwan, Xi doit se rendre compte que Washington abandonne la politique de la Chine unique annoncée en 1979, tout comme Washington a abandonné la promesse faite à Gorbatchev selon laquelle "l'OTAN ne bougera pas d'un pouce vers l'Est". La politique étrangère des néoconservateurs de Washington est l'hégémonie américaine. La seule chose sûre qui peut discréditer cette politique et la rendre trop ridicule pour être poursuivie est l'annonce très médiatisée d'un traité de défense mutuelle entre la Russie, la Chine et l'Iran. Le monde multipolaire dont parle sans cesse Poutine ne peut se matérialiser sans un tel traité.

GEOFOR : Ces derniers temps, les alliances à grande échelle sont de plus en plus souvent à l'ordre du jour. Dans ce contexte, nous ne pouvons que vous demander comment vous voyez les perspectives des BRICS, d'autant plus qu'ils se sont considérablement développés depuis cette année et que, à en juger par un certain nombre de rapports, nous pourrions entendre à nouveau parler de l'adhésion probable de nouveaux membres en 2024. Dans quelle mesure la décision de l'Argentine de ne pas rejoindre les BRICS après l'arrivée au pouvoir de Javier Milei a-t-elle porté un coup à l'organisation ? Les BRICS seront-ils en mesure de concurrencer le G20 ?

Paul Craig Roberts : La décision de l'Argentine n'a aucune incidence sur les BRICS. Je ne dis pas que c'est le cas pour l'Argentine, mais la Russie devrait comprendre que la plupart des gouvernements sont corrompus et que Washington paiera des fonctionnaires pour qu'ils ne rejoignent pas les BRICS.

Les BRICS sont un effort mené par la Russie pour que les pays échappent au contrôle de Washington sur leurs politiques économiques et étrangères. Les pays de l'UE se sont enfermés dans le contrôle de Washington. Les pays d'Amérique du Sud et d'Afrique, en raison de la corruption de leurs politiciens, se sont vendus à Washington pour obtenir de l'argent et ainsi éviter les punitions et les renversements. La vraie question est de savoir combien de temps Washington pourra continuer à acheter une si grande partie du monde.

L'achat de gouvernements par Washington est ce à quoi les BRICS sont censés mettre fin en créant un mécanisme financier alternatif pour le commerce international qui ne soit pas une exploitation. Le succès des BRICS dépend de la proactivité de la Russie et de la Chine à empêcher Washington de déclencher de nouvelles guerres. Il est absurde que deux pays puissants laissent l'initiative à Washington.

GEOFOR : Et traditionnellement, nous ne pouvons pas ignorer les États-Unis, où, apparemment, la lutte électorale s'est intensifiée après les événements du Texas. Quelles conséquences, à votre avis, de tels événements peuvent-ils entraîner ?

Paul Craig Roberts : Le "président" Joe Biden, qui n'est en fonction que grâce à la fraude électorale, a commis une haute trahison à l'encontre des États-Unis d'Amérique. Il devrait être arrêté et jugé pour haute trahison envers les États-Unis.

La Constitution américaine exige de M. Biden qu'il protège les frontières des États-Unis. Au lieu de cela, il s'est constamment employé à empêcher la protection des frontières et à les laisser grandes ouvertes à des millions d'immigrants-envahisseurs, dont le nombre s'élève aujourd'hui à 22 millions selon les derniers chiffres.

L'article IV, section 4, de la Constitution américaine impose au gouvernement fédéral de protéger chaque État contre les invasions. C'est ce que le régime Biden a catégoriquement refusé de faire, préférant aider et encourager les immigrants-envahisseurs qui envahissent le Texas et d'autres États. Il ne fait aucun doute que le régime Biden a rompu le contrat entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des États. Biden a ouvertement invité à la guerre civile en répétant la violation par Abraham Lincoln du contrat constitutionnel entre le gouvernement fédéral et les États. Alors que Lincoln ne visait que les États du Sud, Biden a violé sa responsabilité à l'égard de tous les États. Avec la politique d'ouverture des frontières de Biden, même les villes bleues, comme Denver, appellent à l'aide contre les envahisseurs immigrés que le gouvernement fédéral aide et encourage.

Face au refus du gouvernement fédéral de protéger les frontières américaines, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a pris des mesures pour défendre la frontière du Texas. Vingt-cinq autres gouverneurs l'ont soutenu, certains proposant d'envoyer la garde nationale de leur État pour défendre le Texas. Les démocrates accuseront le Texas d'"insurrection", une accusation qui leur permettra de fédéraliser la Garde nationale du Texas et de prendre le contrôle politique fédéral du Texas.

En d'autres termes, pour être clair, le régime traître de Biden s'est fermement et complètement aligné sur les envahisseurs étrangers contre les citoyens américains. Cette haute trahison ouverte est la preuve absolue que le véritable ennemi du peuple américain est Washington.

Mais le peuple américain est impuissant. Il ne dispose d'aucun média pour demander des comptes au gouvernement. Il souffre d'une usine à mensonges qui fournit de la désinformation à l'appui des récits officiels qui ne servent que les agendas de l'élite dirigeante.

Ce qui arrive à l'Amérique, c'est que les démocrates et les intellectuels réveillés sont en train de créer une tyrannie à partir d'une république constitutionnelle dans laquelle le peuple n'a pas voix au chapitre. Par conséquent, il n'y a pas de contrainte interne à la politique imprudente d'hégémonie américaine des néoconservateurs.

C'est la politique hégémonique des néoconservateurs, qui implique plus d'agression, et l'évitement de l'"implication" de la Russie, de la Chine et de l'Iran qui mènent à l'Armageddon nucléaire. Tant qu'il n'y aura pas d'obstacles à l'agression de Washington, celle-ci se poursuivra.

Traduit de l'américain par Rouge et Blanc avec DeepL.

Source: https://www.paulcraigroberts.org/2024/02/01/we-will-be-very-lucky-to-escape-a-us-attack-on-iran/