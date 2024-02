Paul Craig Roberts: Quelle tristesse d'assister à l'abandon de la morale par l'Amérique et à sa dégénérescence vers le mal !

2 février 2024

Quelle tristesse d'assister à l'abandon de la morale par l'Amérique et à sa dégénérescence vers le mal !

Paul Craig Roberts

Être Américain aujourd'hui, c'est ramasser un panier plein de tristesse. Nous sommes en guerre depuis toujours pour les profits du complexe militaro-sécuritaire, pour l'idéologie hégémonique des néoconservateurs, pour l'hystérie de la guerre froide et pour Israël. D'énormes sommes d'argent ont été gaspillées sans aucun bénéfice pour le peuple américain. Hier encore, j'écoutais un shérif adjoint me dire à quel point il était frustré de ne pas pouvoir atteindre l'élite criminelle américaine et de la ramener à ses crimes, mais de devoir, à la place, se concentrer sur les crimes mineurs de leurs victimes des classes inférieures.

Je lui ai demandé pourquoi c'est la classe inférieure qui brandit le plus le drapeau, et il m'a répondu que le patriotisme est tout ce qu'ils ont qui leur donne un sens. Je lui ai répondu que cela signifiait qu'ils ne pouvaient pas échapper à leur statut de victime, et il m'a répondu que "c'est ce qui est triste".

Les parents ne sont pas rentrés des guerres de Washington auprès de leurs conjoints, de leurs enfants, de leur famille et de leurs amis. Ils sont morts pour les profits du complexe militaro-sécuritaire, pour Israël ou pour une idéologie débile. Ils ne sont pas morts pour l'Amérique, mais pour que leur mort ait un sens, leurs familles doivent insister sur le fait que c'est le cas. Le peuple américain étant ainsi piégé, Washington peut accumuler les morts, les remerciant non pas d'avoir défendu les profits du complexe militaro-sécuritaire, mais d'avoir "défendu l'Amérique". Washington peut ainsi poursuivre ses guerres sans fin. Mourir pour l'Amérique est un moyen pour la classe inférieure de donner un sens à sa vie.

Maintenant que la Russie a montré qu'il n'y aura pas de victoire américaine en Ukraine, Washington a repris ses aventures guerrières au Moyen-Orient, s'alignant solidement sur le massacre des Palestiniens par Israël et contre les pays arabes et musulmans qui s'opposent à ce qui est un génocide israélien des Palestiniens. Les femmes, les enfants, les hôpitaux, les écoles et les infrastructures sociales palestiniens sont réduits en petits morceaux par les bombes et les missiles américains que M. Biden remet au dirigeant nazi israélien, M. Netanyahou, qui fait l'objet d'une inculpation à la fois en Israël et, désormais, par la Cour internationale de justice. Mais cela ne signifie rien pour Washington, qui se considère comme le pays exceptionnel et indispensable, qui n'a de comptes à rendre à aucune loi, nationale ou internationale.

Les prétendues "démocraties morales", à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union européenne, le Japon, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Islande, ont fait un pied de nez au verdict de la Cour internationale de justice contre Israël en suspendant leur financement à l'Office de secours et de travaux des Nations unies (UNRWA), la principale source d'aide aux Palestiniens de Gaza.

Qu'est-ce que cela nous apprend sur la moralité du monde occidental ? Elle est pire que celle de Sodome et Gomorrhe.

Comment pouvons-nous être de fiers Américains alors que la suspension du financement par Washington aura un impact sur l'aide vitale apportée à plus de deux millions de civils, dont plus de la moitié sont des enfants, qui dépendent de l'aide de l'UNRWA à Gaza ? La population est confrontée à la famine et à une épidémie sous les bombardements et le blocus de l'aide par Israël.

C'est ainsi qu'Israël sioniste, avec son allié démocrate du régime Biden, a l'intention d'accomplir son élimination génocidaire du peuple palestinien.

Depuis 120 jours, Israël bloque toute l'eau, la nourriture, l'électricité et les fournitures médicales à Gaza. En conséquence, un demi-million de Palestiniens sont menacés de famine.

Les bombardements massifs et continus de Gaza, grâce à l'envoi permanent de munitions américaines à Israël, ont tué et blessé au moins 90 000 Palestiniens, dont 70 % de femmes et d'enfants. Plus de 1000 enfants ont dû subir des amputations sans anesthésie. Il n'y a pas de médicaments, pas de sang pour les transfusions, pas d'eau propre pour laver les blessures. Il n'y a pas non plus de nourriture. Il n'y a que des bombes qui tombent du ciel chaque jour un peu plus, grâce à l'Amérique.

Chris Hedges rapporte que les prétendues institutions humanitaires et médicales de l'Occident refusent de dénoncer la décimation de la vie humaine par Israël à Gaza. Nous sommes confrontés au fait que même les institutions médicales et humanitaires occidentales sont à la botte des sionistes israéliens. La moralité est introuvable sur place.

Comment se fait-il qu'un minuscule pays, dont l'existence dépend entièrement du soutien américain, puisse forcer le monde à accepter un génocide au risque que la guerre ne dégénère en Armageddon nucléaire ?

Traduit de l'américain par Rouge et Blanc avec DeepL.

Source: https://www.paulcraigroberts.org/2024/02/02/how-sad-it-it-is-to-watch-americas-abandonment-of-morality-and-degeneration-into-evil/

L'agence des Nations Unies pour les Réfugiés Palestiniens indique que près de 100 000 Palestiniens ont été tués, blessés ou portés disparus depuis qu'Israël a lancé sa guerre brutale dans la bande de Gaza assiégée au début du mois d'octobre.

https://www.presstv.ir/Detail/2024/02/05/719547/UNRWA-Palestinians-Gaza