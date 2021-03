Serge Pisarev : La couleur du Titanic n'a pas été décisive (Club d'Izborsk, 13 mars 2021)

Serge Pisarev : La couleur du Titanic n'a pas été décisive

13 mars 2021

"La Russie doit-elle rester dans le processus éducatif de Bologne ?" - Les participants à la table ronde, qui se tiendra le 15 mars à la Chambre publique de la Fédération de Russie, répondront à cette question et à d'autres. La Chambre publique de Russie, l'Union des femmes orthodoxes, la société Tsargrad et le Conseil du peuple russe figurent parmi ses organisateurs. A la veille de l'événement, l'expert du projet de la doctrine nationale d'éducation de la Fédération de Russie, membre du Conseil de coordination du Conseil des parents de Russie, président du fonds "Entrepreneur russe" Sergey Pisarev répond à ses questions.

- Serge Vladimirovich, quelles sont les véritables raisons pour lesquelles la Russie a abandonné, à la fin des années 1990, le système éducatif traditionnel russe et soviétique ?

- Le système éducatif s'inscrit dans la continuité de la politique de l'État dans son ensemble. En fait, c'est l'une des principales institutions de formation de l'État. Lorsque le système et les objectifs stratégiques de l'État changent, le système éducatif change en règle générale, s'adaptant aux besoins de l'État. Je ne suis pas d'accord avec cette déclaration : « Ce qu'est l'éducation, ce qu'est la société. C'est tout le contraire ».

Cette thèse peut être confirmée par des exemples historiques. Pierre Ier a fixé comme objectif à l'État de devenir l'une des premières puissances mondiales. En premier lieu, il s'agissait de construire l'armée et la marine, de moderniser l'industrie. Pour ce faire, le roi avait surtout besoin des exécuteurs de son testament, compétents et proactifs. Dans tout le pays a commencé la sélection de jeunes gens ambitieux et énergiques qui ont été envoyés étudier à l'étranger - dans des universités, des écoles de Marine et d'autres écoles. Ce n'est pas leur origine qui a été décisive, mais leurs capacités et leur diligence. C'est alors qu'a commencé la création de leur propre système éducatif, en fait - à partir de zéro. Bientôt, la première université de Russie a été créée.

Sous Staline, l'Union soviétique se développe dans des conditions de grave isolement politique et économique international, avec la menace croissante d'une agression militaire directe. On ne pouvait compter que sur ses propres forces, et l'éducation était chargée de former son propre personnel de haute qualité, composé d'ingénieurs, de constructeurs, de scientifiques, de militaires et de créateurs, capables de résoudre les tâches les plus inhabituelles, quelle que soit leur complexité, dans les délais les plus brefs. Et le système éducatif soviétique avait rempli cette tâche. En conséquence, nous avons gagné la plus terrible des guerres et conduit l'humanité dans l'espace. L'éducation soviétique était reconnue comme la meilleure au monde, de nombreux pays l'ont copiée avec succès. Et ce, non pas en raison d'un amour particulier du tsar Pierre le Grand ou du "père de toutes les nations" pour ses citoyens, mais parce qu'un personnel qualifié et formé au patriotisme était une condition nécessaire à l'existence même de l'État.

- Quelle a été la raison de la formation à grande échelle et disproportionnée de gestionnaires, de comptables et d'avocats dans les années 1990 ? Quelle idéologie a dicté ce parti pris ?

- Après l'effondrement de l'URSS, la Fédération de Russie a choisi la voie de l'intégration à la civilisation occidentale, abandonnant sans combattre ses positions conquises et ses acquis sociaux. L'Occident a toujours considéré la Russie, avant tout, comme un appendice des matières premières, une source de ressources et de main-d'œuvre bon marché. Par conséquent, les industries à forte intensité scientifique et de haute technologie, telles que l'ingénierie mécanique, la construction aéronautique, etc. ont commencé à disparaître progressivement. Par conséquent, les spécialistes, qui ont été formés pour eux dans les écoles et les universités russes, n'étaient pas non plus nécessaires. Les créateurs et les créateurs possédant des connaissances fondamentales se sont retrouvés au chômage. Seules les spécialités et les universités qui préparent les métallurgistes, les pétroliers, les ingénieurs des mines - c'est-à-dire les spécialistes des industries des matières premières - sont restées demandées. Tout le reste, des biens de consommation aux avions, devait être fourni par l'étranger, aux dépens des recettes d'exportation de matières premières. Et pour assurer la vente de produits étrangers dans notre pays, seuls des gestionnaires, des comptables et des avocats sont nécessaires.

Eh bien, en guise d'idéologie, M. Fursenko, à l'époque ministre de l'éducation, a annoncé le concept suivant : "L'éducation d'un consommateur qualifié".

Citation : "L'une des faiblesses du système éducatif soviétique était de tenter de former un créateur humain ; aujourd'hui, la tâche consiste à élever un consommateur qualifié..."

Cette idéologie est toujours en cours d'application, et nous pouvons tous le voir parfaitement. Bien que l'expression "consommateur qualifié" elle-même témoigne du niveau d'éducation pas très élevé de l'ancien ministre lui-même : "Consommateur qualifié" est comme "bon meurtrier" ou "délicieux poison", car une personne vraiment instruite ne mettrait jamais la consommation matérielle en tête de sa liste. Le système éducatif produit encore des "consommateurs" à grande échelle, mais loin d'être des "consommateurs qualifiés".

- Comment, et selon quels critères, la qualité de l'éducation est-elle évaluée pour la plupart des diplômés universitaires aujourd'hui ?

- L'État russe moderne (à l'exception des industries des matières premières et du complexe militaro-industriel) a avant tout besoin de consommateurs. C'est pourquoi, dans les années 1990, les ingénieurs et les scientifiques soviétiques ont dû être reconvertis en masse en vendeurs, "gestionnaires", logisticiens et agents de sécurité. Aujourd'hui, les systèmes éducatifs russe classique et soviétique traditionnels ont été démantelés ; ils ont été remplacés par l'examen d'État unifié (USE) dans les écoles secondaires et le système de Bologne dans les universités. L'éducation elle-même est également considérée comme un secteur de services.

La diminution du niveau de formation du personnel atténue les problèmes de gestion : les citoyens moins instruits sont moins exigeants et moins demandeurs de la qualité du pouvoir en tant que tel. Les diplômés des écoles et des universités d'aujourd'hui reçoivent, en plus de leurs diplômes, un complexe d'infériorité morale intégré. Ils sont conscients du niveau misérable de leurs connaissances, mais se considèrent souvent comme responsables de leur infériorité. Les personnes ayant ce complexe et des exigences réduites sont moins enclines à une perception critique de la réalité, elles sont plus faciles à manipuler.

Dans le système éducatif, il suffit d'avoir plusieurs universités d'élite pour tout le pays, et le système "Sirius", qui sélectionne les écoliers capables et éduque les enfants de l'élite. Le niveau de formation dans les écoles secondaires ordinaires et les universités a chuté de manière spectaculaire et est loin d'être aussi bon qu'à l'époque soviétique.

Seuls quelques-uns souffrent de l'absence de grands objectifs, comprennent que leur potentiel humain n'est pas pleinement réalisé, qu'eux-mêmes et le pays pourraient accomplir beaucoup plus. Ce sont ces personnes qui, le plus souvent, se rendent aux rassemblements et aux manifestations avec des revendications politiques et causent tant de désagréments aux autorités. Le fait de comprendre que de tels événements sont souvent organisés grâce à des subventions occidentales et sont dangereux pour la société n'arrête pas tout le monde.

- Les partisans du système de Bologne affirment que, grâce à lui, l'éducation russe est désormais unifiée et intégrée aux systèmes et aux normes d'éducation européens et mondiaux, dans le cadre des diplômes de licence et de master. Théoriquement, un étudiant russe, ayant commencé sa formation en Russie, peut la poursuivre dans n'importe quel autre établissement d'enseignement supérieur européen ou américain.

Les opposants au système de Bologne disent que le système n'enseigne pas comment étudier de manière indépendante, qu'il ne donne pas des connaissances mais des compétences, qui deviennent très vite obsolètes, et qu'il produit des bacheliers maladroits, qu'il fait plus de mal que de bien... quelle est votre position ?

- Il est inutile de discuter des avantages et des inconvénients du système éducatif de Bologne, de ses avantages et de ses inconvénients. C'est comme se disputer pour savoir si le Titanic est peint de la bonne couleur ou non, alors que le navire se dirige vers l'iceberg.

Le système de Bologne est bien adapté aux tâches de formation de l'État actuel. Elle n'a pas besoin de créateurs ayant des connaissances fondamentales en grand nombre et est même nuisible. Mais des bacheliers mal formés avec un minimum de formation professionnelle, c'est parfait ! Le produit du système de Bologne - des personnes fonctionnelles aux perspectives limitées, des consommateurs sans aucune ambition, le matériau le plus commode pour tout État qui n'a pas de "grands" objectifs. Former les masses grises avec un complexe de leur propre infériorité - le système éducatif moderne s'acquitte parfaitement de cette tâche ! Personne ne l'a fixé autrement.

Nos diplômes ne sont pas valorisés et ne sont toujours pas reconnus en Occident.

Dans le même temps, si un étudiant russe prometteur ayant le profil requis attire l'attention des "parties prenantes" occidentales, celles-ci n'hésitent pas à le tirer cyniquement vers elles, en lui faisant une offre "qu'il ne peut refuser". La condition préalable est la maîtrise de la langue, afin de réduire au maximum la période d'adaptation. Et le système éducatif russe assume également ces coûts, en préparant un personnel aussi prêt que possible pour l'Occident.

Le problème est tout autre : aujourd'hui, l'État russe ne dispose ni d'un objectif stratégique, ni des tâches actuelles qui en découlent, ni de "termes de référence" appropriés pour la formation du personnel. Si quelqu'un "d'en haut" a décidé qu'il valait mieux acheter des Boeing et des Airbus d'occasion que de construire nous-mêmes des avions civils, alors pourquoi devrions-nous créer un système de formation "idéal", même s'il s'agit de constructeurs d'avions "admirables" ? Autrefois, il n'y avait pas besoin de spécialistes des matières premières - il était plus facile et moins cher d'acheter un produit importé tout prêt. Et seule l'introduction de sanctions occidentales n'a eu besoin que quelques années pour relancer l'industrie fromagère nationale et former des spécialistes de classe mondiale. Comme on dit, grâce à Obama !

La situation de notre complexe militaro-industriel unique est un peu (excusez-moi bien sûr !) comme la situation du fromage : nous avons besoin des meilleures armes du monde (la Russie est trop tidbit !), mais personne ne veut jamais nous les vendre. Donc nous le faisons mieux que quiconque. Comme, d'ailleurs, nous pouvons faire mieux que quiconque n'importe quoi. Si la pression est là. Même le fromage !

- Quelles mesures peuvent être proposées au gouvernement pour résoudre la crise de l'éducation ?

- Il ne sert à rien de changer le système éducatif tant que l'État n'a pas déterminé sa propre idéologie en matière d'objectifs et de développement. Il convient d'abord d'élaborer une stratégie, puis de préparer le système éducatif à ces buts et objectifs. S'il n'y a pas d'objectifs fixés par l'État, il est inutile de changer le système éducatif.

Nous devons nous rappeler qu'un État "sans objectifs, sans gouvernail et sans vent" ne peut durer éternellement. Même si l'État est grand et riche comme la Russie. Dès qu'elle est assez faible, il y a ceux qui veulent la mettre en pièces.

Pour éviter un avenir sombre, le pouvoir doit se comporter comme un adulte, assumer les fonctions de fixation des objectifs, de formulation des tâches et des phases de développement.

Le pays sera-t-il capable de mettre en marche le moteur de sa propre industrialisation et de son développement national, ce qui est le seul moyen de faire passer le pays de l'arrière-pays au rythme rapide du progrès ? La fenêtre d'opportunité est encore ouverte. En suivant cette voie, Pierre le Grand et Joseph Staline, à différentes périodes de l'histoire russe, ont réussi non seulement à sauver le pays, mais aussi à le hisser parmi les leaders mondiaux. L'idéologie et le concept de construction de l'État - voilà ce dont il faut discuter en premier lieu. Ce n'est qu'en disposant de ces éléments fondamentaux pour la société qu'il est possible de proposer un système d'éducation moderne et complet.

Il est évident qu'une éducation à part entière se compose de deux éléments : "C'est-à-dire qu'un jeune qui quitte l'école ne doit pas seulement connaître les mathématiques et la chimie, mais aussi être une personne spirituellement développée, un patriote de son pays. Quoi de pire comme produit du système éducatif qu'un physicien talentueux qui rêve de "quitter" le "rasha" qu'il méprise ? Même si aujourd'hui l'État ne peut pas dire précisément de quelles professions il aura besoin demain, il pourrait utiliser des patriotes de grand talent hier, aujourd'hui et demain.

On dit à juste titre : "Si vous ne l'aimez pas, proposez-le". Je l'ai déjà suggéré, mais je vais le répéter ("Sergey Pisarev. Qui est coupable et que doit-on faire ?"). Il est nécessaire de créer un manuel d'histoire unique pour toutes les écoles. Toutes les périodes (prérévolutionnaire, soviétique, moderne) auraient été couvertes selon le principe "dire le bon et le mauvais", mais il devrait y avoir plus de "bon" (d'autant plus que dans la vraie vie, c'est le cas !). En fait, même dans les années 90 "détestées", nous pouvons voir beaucoup de choses positives, même à travers les yeux des "monarchistes" et des "communistes". Prenez au moins l'ouverture des églises, l'autorisation de l'entreprise privée, la liberté d'expression et ainsi de suite. Que dire des autres périodes de l'histoire russe ! Nous devons mettre un terme à la situation dans laquelle les "paroissiens" du centre Eltsine méprisent les "paroissiens" du mausolée, tandis que les paroissiens de la cathédrale du Christ-Sauveur, pour ne pas dire plus, n'aiment ni l'un ni l'autre. Le cygne, l'écrevisse et le brochet. Sur cette aversion mutuelle, une nouvelle génération se développe et peut inévitablement conduire à la prochaine année 1917 ou 1991. Il est clair qu'un "bon manuel d'histoire" ne résoudra pas à lui seul tous les problèmes, mais pourquoi contribuer à faire basculer la situation avec un "mauvais" manuel ?

Nous aimerions terminer par des citations des dirigeants de nos rivaux géopolitiques :

Otto von Bismarck : « Les guerres ne sont pas gagnées par des généraux, mais par des instituteurs ».

John F. Kennedy : « L'URSS a gagné la course à l'espace derrière un bureau d’école".

N'y a-t-il plus que des amis en Russie aujourd'hui ?

Serge Pisarev

Serge Vladimirovich Pisarev (né en 1960) est un entrepreneur et une personnalité publique, président de la Fondation des entrepreneurs russes, membre du conseil de coordination du mouvement public Sobor parents de Russie et membre permanent du Club Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.