Paul Craig Roberts: La malédiction de Rousseau

11 avril 2023

La malédiction de Rousseau

Paul Craig Roberts

Le 31 mars 2023, le Telegraph britannique a publié un article intitulé "L'Amérique de Joe Biden est en train de se fissurer". L'article rapporte les résultats d'une nouvelle enquête menée auprès des Américains par le National Opinion Research Center et le Wall Street Journal. L'enquête révèle un déclin surprenant de la foi des Américains en l'Amérique, en leur communauté et en la religion, ainsi qu'une chute brutale du patriotisme. Les Américains qui accordent la priorité au patriotisme sont passés de 61 % à 38 %. L'implication dans la communauté s'est effondrée à 27 %. La religion a chuté de 48 % à 39 %, et ceux pour qui fonder une famille est important sont passés de 43 % à 30 %.

Si vous souhaitez comprendre les raisons de cet effondrement des valeurs traditionnelles, lisez le nouveau livre de Claes G. Ryn, The Failure of American Conservatism (L'échec du conservatisme américain). En bref, Ryn attribue l'échec du conservatisme à la préoccupation pour la politique et à la négligence des idées corrosives qui ont sapé la religion, la famille, l'autorité parentale, la vérité, et remplacé un peuple uni par une tour de Babel. L'autre grande question conservatrice était de sauver le monde du communisme. Les romans dystopiques tels que 1984 de George Orwell étaient associés à l'Union soviétique. Les conservateurs se sont concentrés sur les menaces extérieures à la sécurité nationale plutôt que sur les menaces intérieures provenant d'idées de gauche de plus en plus anti-occidentales, anti-chrétiennes et anti-blancs. Une fausse histoire de l'esclavage a été créée et utilisée pour faire des Noirs des victimes.

L'idéalisme rousseauiste a refondu l'explication du mal. Le mal a été retiré du cœur humain contre lequel nous luttons avec l'aide de la religion et a été attribué aux institutions de la société existante, à la civilisation elle-même. Ces dernières années, nous en avons vu de nombreuses manifestations. Par exemple, le projet 1619 du New York Times, qui affirme que l'Amérique a été créée sur la base de l'institution de l'esclavage des Noirs. L'institution du mariage, qui limitait le mariage aux vœux entre un homme et une femme, est discriminatoire à l'égard des mariages entre personnes de même sexe. Les pédophiles sont privés de l'amour sexuel entre des adultes et des enfants arbitrairement définis. La normalisation de la perversité est considérée comme une libération des institutions discriminatoires. L'accent mis par la civilisation sur le caractère moral comme frein au mal a été remplacé par l'accent mis sur le fait que le mal réside dans les institutions de la civilisation. L'esprit d'entreprise est désormais un objectif poursuivi par des sociétés motivées par le profit, telles que Disney et Budweiser*.

La dernière expression de la vision de Rousseau est le film Avatar de James Cameron, dans lequel un peuple idyllique en harmonie avec la nature tente de sauver l'environnement de la destruction par la civilisation.

Dans la vision woke qui semble aujourd'hui dominante, les personnes innocentes, ce qui semble exclure les hommes blancs hétérosexuels, sont les victimes du mal des institutions de la civilisation, et non les auteurs du mal. Ce point de vue est enseigné dans les écoles et les universités et est institutionnalisé dans les entreprises, les musées et les divertissements. Il en résulte une attaque généralisée contre la civilisation et la transformation de la vérité en émotions approuvées.

La révolution contre la civilisation efface le fondement empirique, rationnel et logique de la vérité et donne naissance à des individus qui n'ont pas à se contrôler, car leurs transgressions sont causées par des institutions corrompues, dont l'homme doit être libéré des chaînes.

Comme le dit Ryn, des modèles de profonde irresponsabilité sont profondément enracinés, institutionnalisant ainsi l'effondrement sociétal et culturel continu auto-infligé.

Traduit de l'américain par Rouge et Blanc avec DeepL.

Source: https://www.paulcraigroberts.org/2023/04/11/the-curse-of-rousseau/

* La marque de bière américaine Budweiser a établi un partenariat publicitaire avec un activiste transgenre:

